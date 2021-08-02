Bursa’da mesire alanlarında da mangal yakmak yasaklandı

Bursa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ağustos1 Eylül tarihleri arasında piknik ve mesire alanları dahil bütün ilçelerde mangal, semaver, kamp ateşi yakmak yasaklandı.

Bursa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “6831 sayılı Orman Kanununun 69. maddesine göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulunun 10.09.1976 gün 7/12520 sayılı kararıyla yürürlüğe giren “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesi gereğince, Bursa İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Vali Yakup Canbolat başkanlığında toplanarak, 7 maddeden müteşekkil tedbirleri kabul etmiştir. Bursa ve ilçelerindeki bütün piknik ve mesire yerleri ile Uludağ Milli Park sınırları sınırları içerisindeki tüm alanlarda 2 Ağustos tarihinden 1 Eylül 2021 tarihine kadar mangal/semaver/kamp ateşi ve kontrollü ateş yapmak yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

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