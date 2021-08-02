Su motorlarını çaldılar

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilerin su motorları çalındı.

İznik’in Boyalıca Mahallesi'nde, Karamürsel yolu üzerinde bir depoda bulunan su motorlarından ikisi gece saatlerinde kimliği meçhûl kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Metin Avcı ile İbrahim Toy’a ait 10 bin lira değerindeki motor ve kablolar çalındı. Çiftçiler, şimdi zeytin ve sebzelerini nasıl sulayacaklarını kara kara düşünüyor. Jandarma ekipleri hırsızları arıyor.

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