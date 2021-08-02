Bursaspor’da Bolu kampı sona erdi. Yeşilbeyazlı takım iki hazırlık maçı yaparken, Samsunspor’a 21 yenildi, Ankaragücü ile 00 berabere kaldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Afyon kampı sonrası gittiği Bolu kampını da tamamladı. Yeşilbeyazlı takım 10 günlük kamp süresince iki de hazırlık maçı yaptı. Samsunspor’a 21 mağlûp olan Bursaspor, Ankaragücü ile de 00 berabere kaldı. Genç futbolcuların oldukça yoğun tempoda tamamladığı kamp boyunca Teknik Direktör Mustafa Er sık sık not aldı. Transfer tahtasını da açan Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları Bursa’da devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.