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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’da Bolu kampı sona erdi

İHA

Bursaspor’da Bolu kampı sona erdi

Bursaspor’da Bolu kampı sona erdi. Yeşilbeyazlı takım iki hazırlık maçı yaparken, Samsunspor’a 21 yenildi, Ankaragücü ile 00 berabere kaldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Afyon kampı sonrası gittiği Bolu kampını da tamamladı. Yeşilbeyazlı takım 10 günlük kamp süresince iki de hazırlık maçı yaptı. Samsunspor’a 21 mağlûp olan Bursaspor, Ankaragücü ile de 00 berabere kaldı. Genç futbolcuların oldukça yoğun tempoda tamamladığı kamp boyunca Teknik Direktör Mustafa Er sık sık not aldı. Transfer tahtasını da açan Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları Bursa’da devam edecek.

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