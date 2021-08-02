Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, birlik çağrısında bulundu

Bursaspor Kulübü 2. Başkanı Emin Adanur, ‘Ayağa Kalk Bursa’ kampanyasına destek verilmesi için Bursa'nın kent dinamiklerine birlik çağrısında bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un 2. Başkanı Emin Adanur, kritik bir mesaj yayımladı. Adanur, ‘Ayağa Kalk Bursa’ kampanyasına destek verilmesi için Bursa'nın kent dinamiklerine birlik çağrısında bulundu. Adanur, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi: “Sayın Valim Yakup Canbolat,Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Alinur Aktaş,Sayın geçmiş Dönem Bakanlarımız Faruk Çelik, Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu,Sayın AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Bursa Milletvekilleri, Değerli ilçe belediye başkanları ve Bursa’mızın tüm meclis üyeleri,Sayın BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Türkiye ekonomisine yön veren Bursa’mızın saygın iş insanları ve kuruluşları Kentimizin en büyük markası Bursaspor’u hak ettiği yere taşımak için çıktığımız bu zorlu süreçte en önemli engellerden birini, transfer yasağını kaldırarak camiamızda oluşan karamsar havayı dağıtmanın, umutların tekrar yeşerdiğini görmenin heyecanı hepimizin motivasyonunu yükseltirken, omuz omuza şampiyonluk kutlaması yapacağımız o güne ulaşmanın sorumluluğu bilincinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“Bursaspor’umuzu aydınlık yarınlara kavuşturalım”

Emin Adanur’ın mesajı şu sözlerle devam etti: Bursa’mızın değerli kent dinamikleri; Uzun yıllar sonra bir Anadolu devrimine imza atarak adını şampiyon şehir olarak dünyaya duyuran Bursa’mız ve simgesi Bursaspor’u tekrar aynı noktalara taşımanın yegâne koşulunun, tüm kentin omuz omuza vermesi ve ortak paydamız Bursaspor üzerinde kenetlenmek olduğu hepimizin malumu Gün ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı, dargınlık ve kırgınlıklarımızı değil, Bursa’mızın ortak menfaatleri doğrultusunda heyecanımızı ve samimiyetimizi ortaya koyarak güç birliği yapma günüdür. Tüm bu duygu ve düşüncelerle gözbebeğimiz Bursaspor’umuzu aydınlık yarınlara kavuşturmak adına omuz omuza bir dayanışmanın fitilini yakarak ‘Ayağa Kalk Bursa' dedik. Bursa’mızın kent dinamiklerinin bu mücadelede YeşilBeyaz duygularla Büyük Bursaspor Kulübü’ne güç vereceğine inanıyor, omuz omuza şampiyonluk kutlaması yapacağımız o kutlu günde buluşmayı diliyorum.”

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