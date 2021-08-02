Uyuşturucu taciri yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinden çok miktarda uyuşturucu çıktı. Hırsızlık suçundan da aranan şahıs, uyuşturucu satışı ve hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, takip ettikleri Bedirhan K.'yi Osmaniye Mahallesi 1. Orkide Sokak üzerinde yakaladı. Şahsın üst aramasında 122 gram bonzai, 1 adet kesme tabir edilen tüfek ve 130 TL para ele geçirildi. Şahsın GBT sorgulamasında hırsızlık suçlarından arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

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