Yıldırım’dan kadınlara sağlık taraması

Yıldırım Belediyesi’nin ilçedeki kadınlara yönelik önleyici sağlık taramaları ve eğitim çalışmaları devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi’nde görevli diş hekimi ve hemşireler, ilçenin her noktasında sağlık taraması yaparken, bir yandan da kadınları bilgilendiriyor. Duaçınarı, Karapınar, Musababa, Yavuz Selim, Maltepe, Teferrüç, Şükraniye, Mimar Sinan, Balaban, Zeyniler ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde hemşireler tarafından kadınların tansiyon ve şeker ölçümleri yapılırken, meme kanseri konusunda da sunum ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Başhemşire Gülseren Özbek, “Başkanımız Oktay Yılmaz’ın talimatlarıyla kadınlar yönelik önleyici sağlık taramaları gerçekleştiriyoruz. Yine meme kanserinin teşhisi, tedavi süreci ve erken teşhisin faydalarıyla ilgili bilgiler de veriyoruz. Kontrollerimiz sırasında şüpheli bir durumla karşılaşırsak, hastalarımızı hemen aile hekimlerine yönlendiriyoruz. Bu çalışmalar sâyesinde hastanelerdeki yığılmaların da önüne geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim veren Diş Hekimi Mehtap Uzer ise, “Kursiyerlerimize ağız ve diş sağlığının önemini anlatıyoruz. Koruyucu tedbirler ve bakım ile hastalıkların önüne geçmenin mümkün olduğu hatırlatıyoruz. Eğitim ve tarama çalışmalarımız sırasında yoğun ilgi ile karşılaşıyoruz” diye konuştu.

İstihdamdan eğitime, sosyal destekten sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda insana dokunan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehirlerin ana unsuru insandır. Hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Yaptığımız her iş, ürettiğimiz her proje ve hizmet ile insanlara dokunmaya, hayatları kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her işin başı sağlık. Yıldırım Belediyesi olarak, sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalar ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye, hastalıklar ortaya çıkmadan önlemeye gayret ediyoruz. Aile Sağlığı Eğitim Merkezi’nde görevli arkadaşlarımız, mahallerimize giderek kadınlara yönelik önleyici sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Şeker ve tansiyon ölçümlerini yapıyor, eğitim veriyor. Yıldırım Belediyesi olarak 69 mahallemizde sağlık alanındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

