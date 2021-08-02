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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestel, otopark ve pazar alanına kavuştu

İHA

Kestel, otopark ve pazar alanına kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel’e kazandırılan katlı otopark ve pazar alanı törenle hizmete açıldı.
Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe hazırlarken, 17 ilçede de refah seviyesini yükseltecek yatırımlara hız veren Büyükşehir Belediyesi, Kestel ilçesine de modern bir katlı otopark ve pazar alanı kazandırdı. Kestel Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’nde toplam 15 bin 792 metrekare inşaat alanına sahip 4 katlı kompleks, 264 araç kapasiteli otopark, yaklaşık 5 bin metrekarelik pazar alanı ve Bursa Caddesi’ne cepheli 1900 metrekarelik kapalı dükkan alanını da bünyesinde barındırıyor. İlçe merkezindeki parklanma meselesine çözüm üretmenin yanında, pazar alanıyla vatandaşlara daha sağlıklı ortamda alışveriş imkânı sunacak olan tesis, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz ve ilçe halkının katıldığı törenle hizmete açıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada pandemi sebebiyle 1617 aydır çok zorlu günler geçirildiğini ancak hayatın devam ettiğini hatırlatarak, hayatın normal şekilde seyrini sağlamak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Sağlıktan ulaşıma, altyapıdan spora, restorasyonlardan sosyal kültürel hizmetlere kadar her alanda önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz yatırımların açılışını bir bir yapacağız. Çok yakında Kestel başta olmak üzere tüm ilçelerimizdeki değişim ve dönüşümü hep birlikte göreceğiz. Kestel’de Lise Caddesi, Bursa Caddesi, Namık Kemal Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi’nde kaldırım çalışmalarını tamamladık. Bir hafta 10 gün içerisinde asfaltlama çalışmalarına da başlıyoruz. Kırsal mahallelerimizde devam eden çalışmalarımız var. Bizim şehrimizi daha ileriye taşıma noktasında heyecanımız var. Bugün de 16,5 milyon liraya mal olan otopark ve kapalı Pazar alanını hizmete açıyoruz. Daha nicelerini yapacağız. Otopark ve Pazar alanımız Kestel’e hayırlı olsun” dedi.
Parklanma derdine son
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da, hazırladıkları ulaşım master planı kapsamında otoparkların olmazsa olmaz bir konu olduğunu belirterek, hizmete açılan otoparkın yanı sıra Kent Meydanı projesi kapsamında yapılacak yer altı otoparkı ile toplam bin araçlık kapalı otoparka sahip olacaklarını hatırlattı. Bu tesisi Kestel’e kazandıran Başkan Aktaş ve arazinin kamulaştırılması konusunda geçtiğimiz dönem yoğun emek harcayan önceki dönem Belediye Başkanı Yener Acar’a teşekkür eden Tanır, Salı Pazarı ve çarşamba günleri kurulan giysi pazarının eylül ayı itibariyle kapalı pazar alanında faaliyete başlayacağını kaydetti.
Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de kapalı pazar yeri ve otoparkı Kestel’e kazandıran Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

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