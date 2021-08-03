Nilüfer’de ipeğin hikayesi İpek Evi’nde

Nilüfer Belediyesi, Misi’ye bir değer daha kazandırdı. Geleneksel ipek böcekçiliği zanaatının turizme kazandırılması amacıyla hizmete açılan İpek Evi’ni gezenler, ipeğin hikayesine tanıklık etme şansı buluyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile turizmde belli bir yere sahip olan Misi Mahallesi’ni ziyaret edenlerin gezebileceği kültürel mekanlara yeni bir değer daha eklendi. Nilüfer Belediyesi; Edebiyat Müzesi, Misi Çocuk Kütüphanesi, Fotoğraf Müzesi, Misi Yazıevi ve Sanat Evi’nin ardından, uzun süredir kapalı olan İpek Evi’ni de yeniden düzenleyerek Misi’ye kazandırdı.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, NİLSEM ve Misi Köyü Kadınları Yardım ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle, Misi’de restore edilen tarihi bir binada faaliyete geçirilen İpek Evi ile Misi’nin kültürel değerlerine yeni bir halka eklenmiş oldu.

İpek Evi, Bursa’nın geleneksel ipek böcekçiliği zanaatını Nilüfer’de kültür ve turizmin bir parçası yapma, kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek olarak ipek böceği yetiştiriciliğinin sosyal yaşamlardaki izlerini bugüne taşıma amacıyla yeniden düzenlenerek, yaşayan bir mekâna dönüştürüldü.

Yeni haliyle ziyarete açılan İpek Evi’ni gezenler, ipeğin hikayesine tanıklık ediyor. İpek böceğinin kozadan ipliğe doğru geçirdiği evreler, ipeğin kıymetli bir kumaş olarak tarihsel yolculuğu ve Bursa’nın sosyoekonomik gelişimindeki önemi, Bursalılar’ın anılarında ipekçiliğe ve kozacılığa dair kıymetli duraklar ve çok daha fazlası İpek Evi’nin hikâyesini oluşturuyor.

Ziyaretçiler iki katlı Anadolu evinin odalarında bu hikâyeye tanıklık etmekle kalmayıp, zanaatın inceliklerini uygulayarak öğrenme şansı da buluyor. İpek Evi’nde, ipek dokuma işliğinin yanı sıra, Misili kadınların el emeği eserlerinin meraklısına sunulduğu bir satış ofisi ve ziyaretçilerin soluk alacağı bir kafeterya da yer alıyor.

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