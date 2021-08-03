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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor´dan geleceğe yatırım

DHA

Bursaspor´dan geleceğe yatırım


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) TÜRK futbolunda altyapının lokomotiflerinden biri olan Bursaspor; genç oyunculara duyduğu güvenini, sözleşmelerine de yansıtmış durumda.
Daha önce mücadele gösterdiği Süper Lig´de ve 2 sezondur yer aldığı TFF 1. Lig´de altyapısından yetişen genç isimlere verdiği süreler bazında en üst sıralarda yer alan kulüp, birçok önemli potansiyeliyle de uzun vadeli anlaşmalar yaparak, oyuncularına duyduğu güveni gösterdi. Bu kapsamda 21 yaşındaki İsmail Çokçalış´ın şartları iyileştirilirken, 17 yaşındaki Taha Altıkardeş´in de sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.
Böylelikle; Taha Altıkardeş, sözleşmesi 2025 yılına kadar sürecek kadrodaki tek oyuncu olma özelliğini kazanırken, pek çok genç yeteneğin sözleşmesi de 2024 yılına kadar bulunuyor.
UZUN VADELİ SÖZLEŞMELER
Buna göre; geçtiğimiz sezon performansları ile birlikte ön plana çıkan isimlerden Emirhan Aydoğan, İsmail Çokçalış ve Burak Kapacak´ın yanı sıra, Furkan Emre Ünver, Çağatay Yılmaz, Ramazan Keskin, Tayfun Bebek, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş, Hasan Basri Ünal ve Kerem Şen´in de 2024 yılına kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunuyor.
Ayrıca geçtiğimiz sezon süre şansı bulan isimlerden Canberk Yurdakul, Eren Güler ve Abdullah Tazgel´in 2022´ye; Deniz Aydın, Batuhan Kör, Ozan Koç ve Tuğbey Akgün´ün de 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yönetim ile teknik heyet, bu doğrultuda birlikte adımlar atarken diğer yandan geleceğin Bursaspor´unu inşa etmeye yoğunlaşıyor.
PLAN DAHİLİNDE
Teknik direktör Mustafa Er de, imza töreninde yaptığı açıklamada bu durumuna değinerek, "Kısa vadeli plan; ilk etapta mevcut kadroyu koruyarak, çok fazla yaş aralığına bakmayarak deneyimli ve iyi oyuncularla hak ettiğimiz yere gelebilmek, sonrasında orta vadeli plan devreye girecek. Uzun vadeli planda da yarışmacı bir kimlik ile Süper Lig´de zirve mücadelesi veren bir Bursaspor yaratmak. Bunların hepsi birer süreç, adım. En zoru bu sene, daha sonraki sezonları planlayabilmek zor olmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-03 10:52:59

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