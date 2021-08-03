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Boyun düzleşmesi çağımızın hastalığı Cep telefonu ve bilgisayar boyun düzleşmesine sebep oluyor

İHA

Boyun düzleşmesi çağımızın hastalığı Cep telefonu ve bilgisayar boyun düzleşmesine sebep oluyor

Hayat Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Uzm. Dr. Muharrem Mert, çağımızın hastalığı olarak da ifade edilebilecek boyun düzleşmesinin omurların anatomik dizilim bozukluğu olduğunu söyledi.
Boyun düzleşmesinin yüksek yastıkta yatmak, öne eğik vaziyette uzun süre çalışmak, cep telefonu ve bilgisayar ya da tablet ile uzun süre ilgilenmek gibi sebeplerden ortaya çıkabildiğini dile getiren Uzm. Dr. Muharrem Mert, “Boyun düzleşmesinin teşhisi için hastanın klinik hikâyesi alınıp fizik muayenesi yapıldıktan sonra düz röntgen grafisi çekilmesi gereklidir. Röntgende büyük ihtimâlle teşhis konulabilmektedir. Boyun düzleşmesi için MR tetkiki hastanın klinik bulgularına göre eşlik eden boyun fıtığı ya da diğer sıkıntıların tespit edilmesi maksadıyla istenebilir. Boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı sıklıkla birbirine eşlik eden klinik bulgulardır ve bir hastada boyun fıtığı varsa boyun düzleşmesi yok anlamına gelmez” dedi.
Anatomik pozisyona göre bir sapma olan boyun düzleşmesi nedeniyle kasların daha fazla gerildikleri için özellikle boyun arkası bölgede sırt bölgesinin üst kısımlarında ağrıya sebebiyet verdiğini ifade eden Dr. Muharrem Mert, “Bu ağrılar bazen de enseden gelen gerilim tipi baş ağrısına sebebiyet verir. Bu ağrılar boyun düzleşmesinin kısa vadedeki olumsuz etkileridir. Postür (duruş) düzeltilmez ve baş boyun pozisyonu günlük hayatta kötü bir şekilde kalmaya devam ederse orta ve uzun vadede boyun fıtıkları ve buna bağlı olarak kollarda uyuşma, karıncalaşma ve güç kaybına varan durumlar görülebilir” şekline konuştu.
Açıklamasında, boyun düzleşmesinin ana tedavisi için kişinin kendi kendisine düzgün vaziyette kalması için telkinde bulunması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Muharrem Mert, boyun düzleşmesinin tedavisi ile ilgili de şunları söyledi:
“Düzenli yapılan egzersizler de yine önemli bir tedavi seçeneğidir. Kaslardaki ağrılar ve boyun ağrısı için kısa süreli ilaç tedavileri verilebilir. Sürecin tüm aşamalarının desteklenmesi amacıyla hastalar fizik tedavi programına alınabilir. Boyun egzersizlerinin ve postür egzersizlerinin haftada 34 kez en azından günde bir defa da olsa yapılması önemlidir. Boyun düzleşmesi çok uzun bir süredir devam ediyorsa ağrılar kronik ağrı vasfını kazanabilir. Bu nedenle tedavide kronik ağrıda kullandığımız ilaç tedavileri başlanması klinik olarak hastaların tedavi edilmesi için doğru bir yaklaşımdır. Ayrıca boyun düzleşmesinde tamamlayıcı tedaviler de özellikle uzun süreli ağrı yaşayan hasta gruplarında etkili ve güzel sonuçlar alınan tedavi seçenekleridir. Tamamlayıcı tedaviler olarak ise hastalarımıza kuru iğneleme, hacamat tedavisi, ozon terapisi veya manuel terapi gibi tedaviler tavsiye ediyoruz”
Muharrem Mert açıklamasını, “Son olarak söylemek istediğim şey ise günümüz hayat tarzı ve çalışma alışkanlıkları boyun düzleşmesi için hepimizi aday haline getirmektedir. Eski zamanlardaki gibi düzenli olarak ata binen ve ok atan bir insanda tabiî ki boyun düzleşmesi beklenmez. Bu duruma çağımızın bir hastalığı diyebiliriz. Duruş önemlidir ve kişiyi daha güzel ve yakışıklı gösterir ve bununla birlikte düzgün bir postür sağlığımız için de gereklidir” diyerek tamamladı.

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