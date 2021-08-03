Kazım BULUT/GEMLİK, (Bursa), (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde, yol kenarındaki TIR´a arkadan çarpan boya ve tiner yüklü TIR´da, götürüldüğü otoparkta patlama meydana geldi. Çekicinin şoförü son anda kurtulurken, patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi.
Kaza, sabah saatlerinde Gemlik ilçesi Kurtul mevkiinde meydana geldi. Bursa´dan Yalova yönüne giden, varillerde boya ve tiner taşıyan 35 HA 5742 plakalı TIR, yol kenarında bekleyen başka bir TIR´a arkadan çarptı. Kazada, çarpan TIR´ın ismi öğrenilemeyen şoförü yaralandı, dorsedeki varillerde bulunan boyalar yola döküldü. Şoför, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından Eşref Dinçer Mahallesi´ndeki otoparka çekilen TIR´da patlama meydana geldi. Dorseden alevler yükselirken, TIR´ı çeken çekicinin şoförü Mustafa Çalışkan patlamadan son anda kurtuldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin yangına müdahalesi kameraya yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2021-08-03 13:01:00
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