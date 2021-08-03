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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

İHA

Osmangazi’de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Osmangazi Belediyesi, ‘yol medeniyettir’ anlayışı ile ilçede yeni imar yolları açma ve mevcut yollarda iyileştirme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin modern ve plânlı gelişim bölgelerinden Demirtaş Sakarya Mahallesi ile Ovaakça Çeşmebaşı Mahallelerinde yol açma ve açılan yollarda gerçekleştirdiği tesviye çalışmaları ile ulaşım ağına yeni arterler kazandırıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve yapılan plânlar çerçevesinde yürütülen yeni imar yollarıyla, araç trafiğine de önemli bir rahatlama getiriliyor.
Açılan yeni imar yollarının, mahallelerin gelişimi ve plânlı şekilde büyümesine çok önemli katkı sağladığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Aşırı göç ve hızlı büyüme, ne yazık ki başta ulaşım olmak üzere pek çok sorunu da beraberinde getirmiş durumda. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, öncelikle kaçak yapılaşmaya son verip, şehrin modern ve plânlı gelişiminin önünü açacak çok ciddi imar düzenlemeleri gerçekleştirdik” dedi.
Yapılan çalışmalar sonucunda Hamitler, Güneştepe, Yunuseli ve Demirtaş başta olmak üzere, ilçenin pek çok bölgesinde modern ve plânlı yapılaşmanın ortaya çıktığını ifade eden Başkan Dündar, “Yol hayattır, yol medeniyettir. Biz de, yol medeniyettir anlayışıyla ulaşım yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yeni imar yollarının yanı sıra daha önce yerleşim olmasına rağmen, yolların yetersiz kaldığı bölgelerde de yeni yollar açıyoruz. Diğer tüm çalışmalarımızda olduğu gibi, en acil ihtiyaçlardan başlayarak ilçemizin yol açma, refüj, kaldırım ve asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

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