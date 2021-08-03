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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa, mobil araçlarla turistlere tanıtılacak

İHA

Bursa, mobil araçlarla turistlere tanıtılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehre gelen ziyaretçi sayısını, konaklama sürelerini ve ülkelerine göre turist sayısını arttırmak maksadıyla Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği iş birliğiyle ‘Mobil Turizm Tanıtım Aracı’ projesini hayata geçirdi.
Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için tanıtım çalışmalarını ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, dijital platformlarda şehri vitrine çıkaran ‘GoBursa’ projesinin ardından ‘Mobil Turizm Tanıtım Aracı’ projesini de başlattı. Bursa'yı her yönüyle tanıtan mobil araçta, turizm alanında tecrübeli ve yabancı dil bilgisine hâkim personeller görev alıyor. Şehir adına bilgi almak isteyen yerli ve yabancı turistler, mobil araç vasıtasıyla Bursa'yı tanıtan dokümanlara kolaylıkla ulaşabiliyor. Mobil turizm tanıtım aracı, turistlerin GoBursa mobil turizm uygulaması ve www.bursa.com.tr turizm web sitesine erişimini de kolaylaştırıyor.
İlk olarak Ayvalık Sarımsaklı Plajı'ndan başlayan tanıtımlar, Kuşadası İsmail Cem Meydanı'da devam ediyor. Mobil turizm tanıtım aracı, Kuşadası'ndan sonra Bodrum ve Fethiye bölgelerinde de tanıtım çalışmalarını sürdürecek. Ege bölgesindeki tanıtım programının sona ermesinin ardından mobil turizm tanıtım aracı, Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinde de Bursa'yı tanıtmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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