İnegöl ekibi yangın bölgesine desteğini sürdürüyor

Ülkenin pek çok bölgesinde devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için seferberlik hâli yaşanırken, hafta sonu Manavgat’a sevk edilen İnegöl Belediyesi ekibi de alevlerle mücadelesini sürdürüyor. Bölgedeki diğer ekiplerle birlikte İnegöl ekibi cansiperâne çalışmasıyla takdir topluyor.

İnegöl Belediyesi, bölgeye hafta sonu araç ve ekipman sevk ederek çalışmalara katılmıştı. İnegöl ekibi, Manavgat’ta yurdun diğer bölgelerinden gelen ekiplerle birlikte alevlerle mücadelesini sürdürüyor. Pazar günü Başkan Alper Taban’ın talimatlarıyla İnegöl’den 20 tonluk tanker ve 2 personel ile hareket eden İnegöl Belediyesi ekibi, akşam saatlerinde Manavgat’a ulaşmıştı. Pazar akşamından bu yana ekibin ilgili birimler koordinesinde Manavgat bölgesinde yangınla mücadelesi sürüyor.

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