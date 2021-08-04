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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kent Konseyinden yangın bölgelerine yardım kampanyası

İHA

Kent Konseyinden yangın bölgelerine yardım kampanyası

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için yardım kampanya başlattıklarını açıkladı.
Bursa Kent Konseyi, Manavgat ve Marmaris başta olmak üzere Türkiye'nin güney sahillerini etkisini altına alan orman yangınlarından etkilenen bölgelerin yaralarını sarmak için yardım çalışması başlattı. Yardım kampanyasının detaylarını kamuoyuyla paylaşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, ülkenin ciğerlerini yakan orman yangınlarının herkesi derinden etkilediğini söyledi. Orman yangınları esnasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dileyen Şevket Orhan, “Gün birlik günü. Orman yangınlarından etkilenen bölgelerle ile ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kurtarma Ekipleri ile koordineli olarak ihtiyaç malzemelerini belirledik. Bursa Kent Konseyi yürütme kurulu üyelerimiz, meclislerimiz, çalışma gruplarımız, katılımcı kuruluşlarımız ve gönüllülerimizle beraber yardım kampanyası başlatıyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı yardım kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. Elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bu zorlu günleri de hep beraber geride bırakacağız” dedi.
Hep birlikte güçlü bir ülke olduklarının altını çizen Orhan, yardımların Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde bulunan Bursa Kent Konseyi ofislerinde toplayacaklarını açıkladı. Kampanyaya destek olmak isteyenlerin 0224 7163699 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini söyleyen Orhan, “Şimdiden katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için de fidan bağışı çalışması yapacağız. Doğayı korumak hepimizin sorumluluğu. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce 'Yeşil Vatan' sloganından hareketle başlatılan kampanya kapsamında gönüllülerimizle beraber OGEMVAK Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı’na yüzlerce fidan bağışında bulunacağız” diye konuştu.
Yardım kampanyası için ihtiyaç listesi ise şu kalemlerden oluşuyor;
“Gıda kolisi (son kullanma tarihi kısa olmamalı), hijyen malzemeleri, yazlık giyim, havlu, nevresim takımı, iç çamaşırı, yorgan ve yastık, diş fırçası, diş macunu, terlik, ışıldak, powerbank, el feneri, aile mutfak seti, beyaz eşya, mobilya, kırtasiye seti”

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