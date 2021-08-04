Bursaspor, Luka Capan transferini resmen açıkladı

Bursaspor Kulübü, transfer tahtasını açtıktan sonraki ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Yeşilbeyazlılar, Hırvat defans oyuncusu Luka Capan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer yasağını kaldırmasının ardından kadrosuna ilk takviyeyi yaptı. Yeşilbeyazlı kulüp, uzun zamandır görüşme halinde olduğu Hırvat defans oyuncusu Luka Capan ile resmen anlaşmaya vardı. Bursaspor Kulübü, transferi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından bir video ile duyurdu. 26 yaşındaki Luka Capan’ın videoda, Bursa’nın meşhur tahinli pidesini yediği ve Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’na ayak bastığı görülüyor. Bursaspor’dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Hırvat defans oyuncusu Luka Capan'ın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Luka Capan'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.