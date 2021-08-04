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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taban: ‘’Yüreklere birlikte su serpelim’’

İHA

Taban: ‘’Yüreklere birlikte su serpelim’’

İnegöl Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadele eden Manavgat için yardım kampanyası başlattı. 7 Ağustos Cumartesi gününe kadar toplanacak olan yardımlar, hafta sonu bölgeye ulaştırılacak.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuzda başlayan ve onlarca şehirde çıkan yangınlar tek tek kontrol altına alınmaya çalışılırken, Türkiye’nin dört bir yanından yangın bölgesine giden ekipler de ara vermeden alevlerle mücadelesini sürdürüyor. İnegöl Belediyesi de yangınla mücadele için 20 tonluk tanker ve 2 personeli bölgeye sevk etmişti. Bir yandan yangınla mücadele sürerken, İnegöl Belediyesi Manavgat için yardım kampanyası da başlattı.
Bölgede yangınlar sebebiyle onlarca ev, yüzlerce hayvan telef oldu. Bölgedeki mağdur vatandaşlar ile söndürme çalışmalarına katılanlara destek amacıyla İnegöl Belediyesi “Yüreklere Birlikte Su Serpelim” sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Başkan Alper Taban’ın duyurduğu yardım kampanyasının 7 Ağustosa kadar süreceği ve 7 Ağustos Cumartesi günü toplanan yardımların bölgeye sevk edileceği açıklandı. Alper Taban, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemiz bir felaketle yüzleşiyor. Ciğerlerimiz, ormanlarımız yanıyor. Manavgat yangınların ilk başladığı nokta ve burada halen alevler yükseliyor. Bölgede çok ciddi kayıp var. Köyler, evler yok oldu. Bir ekibimizi söndürme çalışmalarına destek olması adına sevk ettik. Ancak yardım malzemesi noktasında da ihtiyaç var. Buna da sessiz kalamazdık. Karınca misali biz de vatandaşlarımızın destekleriyle bir yardım kampanyası başlatma kararı aldık. Bugün vakit Manavgat için birlik vakti diyerek vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Su, makarna, nohut, pirinç gibi kuru gıdalar, hijyen malzemeleri, yazlık giyim, havlu, nevresim takımı, yorgan ve yastık gibi yardım malzemelerini kabul edeceğiz. Ancak eşyaların kullanılmamış olmasını rica ediyoruz. Yardımları ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız 153 çözüm merkezimizi arayarak bilgi alabilir. Yine 777 0016 nolu telefondan Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler. Yardımlar cumartesi günü bölgeye sevk edilecek. Bu 3 günde vatandaşlarımızın elinden gelen desteği göstereceğine inancımız tam. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak AFAD ile istişare halinde belirlediğimiz bu listede yer alan özellikle çocuk giyim, yöre halkının kullanımına uygun şekilde kıyafetler ve gıda kolisi temini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın da kampanyaya destek vermesini arzu ediyoruz.”

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