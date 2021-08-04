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Yenişehir Belediyesi yangın mağdurları için bağış kampanyası başlattı

İHA

Yenişehir Belediyesi, Akdeniz ve Ege'deki yangın bölgelerindeki vatandaşlar için bağış kampanyası başlattı.

Yenişehir Belediyesi yangın mağdurları için bağış kampanyası başlattı

Yenişehir Belediyesi, Akdeniz ve Ege’deki yangın bölgelerindeki vatandaşlar için bağış kampanyası başlattı.
Yenişehir Belediyesi, yangınzedelere ulaştırılmak üzere ilçede eşya ve canlı hayvan bağış kampanyası başlattı. Kampanya ile ilgili basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, “Memleketimiz, son günlerde ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege Bölgesi olmak üzere 80’ne yakın noktada çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Öncelikle söndürme çalışmalarına katılan bütün ekiplerimize ve vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, alevlerin önüne geçmek isterken can veren bütün şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
“Elbette ki bu yangınların çıkış sebebiyle alakalı devletimiz gerekli çalışmayı yapıyor” diyen Başkan Davut Aydın, “Mutlaka ama mutlaka yangınlar konusunda sorumluluğu tespit edilenlere gereken cezalar verilecektir. Bu konuda devletimize ve ilgili kurumlarımıza güvenimiz tamdır. Ancak gün şimdi yaraları sarmak için birlik olma günüdür. Gün yangın bölgesinde her şeyini kaybeden vatandaşlarımıza ‘biz varız ve biz büyük bir milletiz’ deme günüdür” şeklinde konuştu.
Osmanlı Devleti’nin bânîsi (kurucusu) Osman Gazi’nin bizzat inşa ettirdiği Yenişehir’in bugünkü sakinleri olarak kendilerine büyük görevler düştüğünü hatırlatan Başkan Davut Aydın, şunları kaydetti:
“Yenişehir’in her sakini kurucumuz Osman Gazi’nin vasiyetine sıkı sıkıya bağlıdır ve yangın bölgesindeki büyük Türk milletinin her bireyinin yarasını sarma konusunda kararlıdır. Malum olduğu üzere daha önce yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması konusunda personel ve ekipmanlarımızla hazır olduğumuzu duyurmuştuk. Şimdi de ilçemiz genelinde yangın bölgesindeki mağdur vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaştırmak üzere ev eşyası ve canlı hayvan bağışı kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlarımız, yeni ve kullanılmamış olmak şartıyla çarşaf, yorgan, yastık, battaniye gibi ev tekstili ürünleri, 6’şar kişilik yemek takımı, çatalbıçak seti, çay ve su bardakları, tava ve tencere takımları gibi züccaciye eşyaları, televizyondan buzdolabına her çeşit beyaz eşya, mutfak tüpleri, kanepe, masa, sandalye gibi ev mobilyaları ile keçi, koyun ve düve gibi küçük ve büyükbaş hayvan bağışında bulunabilirler.”
Toplama merkezi
Bağışların bizzat belediye ve kaymakamlık tarafından teslim alınacağını vurgulayan Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir halkı, Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye vasiyet ettiği gibi ‘insanı yaşatmadan devletin yaşatılamayacağı’ gerçeğinin farkındadır ve bağışlarıyla var olsun Türk milleti ve var olsun O’nun şanlı devleti diyecektir” şeklinde konuştu.
Yenişehir Belediyesi’nin Bursa yolundaki Gençlik ve Spor Tesisleri yardım toplama merkezi olarak kullanılacak. Toplama merkezi için 0 549 773 16 16 numaralı Whatsapp hattı ile 0224 773 00 16 nolu iletişim hatları kullanılacak. Ekipler hem toplama merkezinden hem de vatandaşın adresinden bütün bağışları teslim alabilecek.

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