Osmangazi’den öğrencilere tam destek Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık

Eğitim alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere tercihleri konusunda rehberlik hizmeti verecek. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek seminer ile üniversite adaylarının yüzleri gülecek.

Osmangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşecek rehberlik hizmeti, gençlerin geleceklerini belirleyecek tercih döneminde öğrencilere yol gösterecek.

06 Ağustos Cuma günü MBA Okulları’nın desteğiyle başlayacak seminerde, üniversite adaylarına puan, beceri ve eğilimlerine göre tercih yapmaları konusunda yönlendirmelerde bulunulacak. 08 Ağustos Pazar günü ise Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi, öğrencilere üniversitelerin mimarlık, makine, inşaat, harita, elektrik, bilgisayar, çevre mühendisliği bölümleri hakkında bilgiler verecek.

YKS sonuçlarının bütün öğrenciler adına hayırlı olmasını dileyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Öğrencilerimiz, üniversite imtihanını geride bıraktı. Şimdi geleceklerini belirleyecek tercihleri yapmaları gerekiyor. Bizler de öğrencilerimizin aldıkları puan karşılığında en doğru tercihleri yapmalarını ve emeklerinin karşılığını görmelerini istiyoruz. Bütün gençlerimizi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne davet ediyorum” dedi.

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