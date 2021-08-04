Aktaş: "Yangının yaralarını hep birlikte saracağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aktaş: "Yangının yaralarını hep birlikte saracağız"

İHA

Aktaş: "Yangının yaralarını hep birlikte saracağız"

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesinde bir hafta geride kalırken, hem söndürme çalışmaları hem de yaraların sarılmasına yönelik sosyal destek çalışmaları tam bir seferberlik hâlinde devam ediyor. Bursa’dan önceki gün gönderilen 6 TIR dolusu yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, bizzat Manavgat’a gidip, ihtiyaçlara yönelik yerinde tespitler yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Acımız büyük. Kayıpları geri getiremeyiz ancak birlik beraberlik içinde yaraları hep birlikte saracağız” dedi.
Türkiye’nin özellikle güney hattını etkisi altına alan orman yangınlarının başladığı ilk günden bu yana ekip, ekipman ve itfaiye personeli olarak bölgede aktif bir rol oynayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da sosyal yardımlarla bölgeye desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda BTSO, BEKSİAD, BESAŞ ve TARIM A.Ş’nin destekleriyle hazırlanan 6 araçlık yardım konvoyu Antalya’nın Manavgat İlçesi’ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Başkan Yardımcısı Kevser Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ile bölgedeki son durumu görmek ve ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi için Manavgat’ta temaslarda bulundu. Başkan Aktaş ve beraberindekilerin ilk durağı Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi oldu. Burada İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile görüşen Başkan Aktaş ve beraberindeki heyet, yangınlardaki son durum ve bölgedeki ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.
Yaralar sarılıyor
Başkan Aktaş ve beraberindekilerin ikinci durağı ise yangında neredeyse tamamı küle dönen Kalemler Mahallesi oldu. Başkan Aktaş, ‘kızımın çeyizleri yandı’ feryatlarıyla yürekleri dağlayan Gülsüm Uysal’ı, yakınlarının evinde ziyaret etti. Daha önce yaptığı telefon görüşmesinde çeyizlerin Bursalı hanımlar tarafından hazırlanacağının sözünü veren Başkan Aktaş, Gülsüm Uysal’la sohbet etti, başka bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Tüm mahalle halkına geçmiş olsun dileklerine bulunan Başkan Aktaş, bölgede besicilik yapan bir vatandaşın ahırında da felaketin izlerine bizzat tanık oldu. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra yangına müdahale sırasında devrilen bir ağaç nedeniyle ayağı kırılan 17 yaşındaki Ramazan Uzun ve dumandan zehirlenen 73 yaşındaki Melahat Yılmaz’ı da tedavi gördükleri Manavgat Devlet Hastanesi’nde ziyaret edip, acil şifalar diledi.
Birlik beraberlik vurgusu
Başkan Aktaş, daha sonra Demirciler Mahallesi’ne geçerek, yangında 500’e yakın koyunu telef olan 23 yaşındaki Mehmet ve 40 yaşındaki Abdullah Şafak kardeşleri ziyaret etti. Tarım A.Ş.’nin katkılarıyla kendilerine gönderilen 90 adet koyun için Başkan Aktaş’a teşekkür eden Şafak kardeşler, yangın sırasında yaşadıklarını ve alev toplarının arasından kaçarak canlarını nasıl kurtardıklarını anlattı.
Devletin tüm imkanları ve vatandaşlar arasında oluşan seferberlikle yaraların sarılmasına yönelik her türlü önlemin alındığını dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa hamiyetperver bir şehir. Bursa insanı yardım etmeyi sever. İzmir depreminde de Arhavi ve Rize'deki su baskınlarında da Elazığ ve Malatya'daki depremlerde de Bursa üzerine düşeni yerine getirdi. İnşallah bu bölge ile alakalı destek ve katkılarımız olacak. Yine ilk etapta dün gönderdiğimiz 6 Tır yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. İnşallah yaralar sarılacak. Devletimiz güçlü, Cumhurbaşkanımız güçlü, hükümetimiz güçlü gerekenlerin hepsi yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devlet millet kaynaşmasıyla biz bunun da üstesinden geleceğiz. Sorumluları, suçluları varsa da muhakkak surette kanun önünde hesap verecekler. Yeter ki biz birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım” dedi.
Başkan Aktaş, bu arada bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 13 tane araç gönderdiklerini ve farklı bölgelerde 40 civarında Büyükşehir personelinin çalıştığını da sözlerine ekledi.
Morale ihtiyaç var
Bursa Milletvekili Refik Özen de özellikle sosyal medya üzerinden yapılan haksız eleştiriler ve yanan bilgi kirliliğine dikkat çekti. Bu tür durumlarda siyaseti bir kenara bırakıp o doğrultuda hareket edilmesi gerektiğini hatırlatan Özen, “Bizim şu anda tek gayretimiz, mücadelemiz yangınları kontrol altına alabilmek. Türk devleti güçlüdür ve Türk milleti bu beraberliği ile birçok zorlukların üstesinden gelmiş bir millettir. Bunu da inşallah en kısa sürede atacağımıza inanıyorum. Yeter ki tek yürek olabilelim, bu birlikteliği sağlayabilelim. Ekiplerimizin morale ihtiyacı var, milletimizin morale ihtiyacı var. Yalan yanlış bilgilerle en azından milletimizin moralini bozmasınlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BKMKİTAP okula dönüşe Z kuşağı ile hazırlanıyor
YEREL HABERLER BKMKİTAP okula dönüşe Z kuşağı ile hazırlanıyor
Nilüfer Belediyespor sezona iddialı başlıyor
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor sezona iddialı başlıyor
Osmangazi’den öğrencilere tam destek Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık
YEREL HABERLER Osmangazi’den öğrencilere tam destek Üniversite ...
Husûmetlilerini kurşun yağmuruna tutan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Husûmetlilerini kurşun yağmuruna tutan 3 şüpheli ...
Tehlikeye balıklama atlayış Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atladı
YEREL HABERLER Tehlikeye balıklama atlayış Sıcaktan bunalan çocuklar ...
Minibüsün arka koltuğunda saklandı, şoför inince paraları çaldı
YEREL HABERLER Minibüsün arka koltuğunda saklandı, şoför inince ...
Kosova’daki Osmanlı yâdigârı ağacı Osmangazi yaşatıyor 7 asırlık dut ağacını kurtarmak için özel ekip gitti
YEREL HABERLER Kosova’daki Osmanlı yâdigârı ağacı Osmangazi ...
Yenişehir Belediyesi yangın mağdurları için bağış kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi yangın mağdurları için bağış ...
Koruluk alanlar modernleşiyor
YEREL HABERLER Koruluk alanlar modernleşiyor
Türkiye’nin en büyük maratonuna sayılı günler kaldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük maratonuna sayılı günler kaldı
Mudanyalı kadınlar yangınzedeler için toplandı
YEREL HABERLER Mudanyalı kadınlar yangınzedeler için toplandı
Taban: ‘’Yüreklere birlikte su serpelim’’
YEREL HABERLER Taban: ‘’Yüreklere birlikte su serpelim’’
Türkiye’nin en büyük maratonuna sayılı saatler kaldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük maratonuna sayılı saatler kaldı
Belediye alacaklarının yapılandırılmasında son başvuru 31 Ağustos
YEREL HABERLER Belediye alacaklarının yapılandırılmasında son ...
Zabıta ekipleri Nilüfer’de yangın nöbetinde
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri Nilüfer’de yangın nöbetinde
Hayırsever vatandaştan anlamlı bağış
YEREL HABERLER Hayırsever vatandaştan anlamlı bağış
Kent Konseyinden yangın bölgelerine yardım kampanyası
YEREL HABERLER Kent Konseyinden yangın bölgelerine yardım kampanyası
Bursaspor, Luka Capan transferini resmen açıkladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Luka Capan transferini resmen açıkladı
Kent Bostanları’nda lavantalar hasat edildi
YEREL HABERLER Kent Bostanları’nda lavantalar hasat edildi
Yangınlarla mücadele, mobil yangın yönetim aracından koordine ediliyor Orman Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan son teknoloji araç, Alanya - Bodrum - Marmaris üçgeninde yangınla mücadeleyi koordine ediyor
YEREL HABERLER Yangınlarla mücadele, mobil yangın yönetim aracından ...
Kent Konseyinden yangın bölgelerine yardım kampanyası
YEREL HABERLER Kent Konseyinden yangın bölgelerine yardım kampanyası
Mobilya imalathanesinde çıkan yangın, polisin dikkatiyle büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Mobilya imalathanesinde çıkan yangın, polisin ...
İznik'te otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER İznik'te otomobil alev alev yandı
Polisler yangının büyümesini engelledi
YEREL HABERLER Polisler yangının büyümesini engelledi