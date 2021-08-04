İnegöl’de su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İnegöl İlçesinin Süleymaniye Mahallesi İstiklâl Caddesi ve civarında 05.08.202131.08.2021 tarihleri arasında, 10.0016.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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