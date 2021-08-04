Bursaspor'un ilk yabancı transferi Luka Capan



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR´un ilk yabancı oyuncu transferi Luka Capan, "Antrenmanları ve maçları sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor´da, transfer engelinin kaldırılmasının ardından ilk yabancı transferi gerçekleştirildi. 26 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Luka Capan ile yapılan anlaşma, kulüp tarafından duyuruldu. Kente gelmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nu gezen Capan, ilk açıklamalarını da burada yaptı. Luka Capan, "Burada olduğum için çok iyi hissediyorum. Burasının büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Antrenmanları ve maçları sabırsızlıkla bekliyorum. Bursaspor taraftarlarından birçok mesaj aldım. Fakat bir kaç gün sessiz kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak Hırvatistan ligi ekiplerinden HNK Rijeka´da forma giyen savunma oyuncusu, kariyeri boyunca 181 maçta forma giydi. Bu mücadelelerde 8 gol atan, 9 da asist gerçekleştiren Capan; bir dönem Hırvatistan U21 Milli Takımı´nda da ter döktü. Kariyerinde ilk kez Hırvatistan dışına çıkan 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi´nde HNK Rijeka ile mücadele gösterdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-04 13:22:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.