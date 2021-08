Büyükşehir, üniversite tercihlerinde de yanınızda

YKS maratonunda sınava hazırlık merkezlerinde ücretsiz yüz yüze eğitim ve dijital eğitimlerle gençlerin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de üniversite tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Bursa’nın 12 farklı noktasında kurulan tercih çadırlarında adaylara doğru tercih yapmaları için destek olunacak.

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla da tercih heyecanı başladı. BUSMEK, 613 Ağustos tarihleri arası olarak açıklanan üniversite tercih dönemi için ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek. Adayların tercih maratonunda en doğru tercihleri yapabilmeleri için 5 Ağustos’tan itibaren Bursa’nın farklı noktalarında destek sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi BUSMEK Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, YKS’ye giren adayların tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlayacak. Bursa’nın 12 farklı noktasında 28 uzman rehber ile hizmet verilecek. Merkezlerde; gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi ölçütlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için ücretsiz danışmanlık yapılacak.

Puan ve diğer sayısal sonuçlarla birlikte adayların ilgi alanları, eğitim için başka bir şehirde yaşama istekleri, yetenekli oldukları alanlar, tercih yapacakları şehrin ulaşım imkanları ve daha birçok etken üniversite tercihlerini belirleyen konular arasında yer alıyor. BUSMEK Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ndeki uzman rehberler tarafından bu kriterlere de dikkat çekilecek. Tercihlerini yapmadan önce seçecekleri üniversitelerin ve bölümlerin kendilerine uygun olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunulacak.

Üniversite adayları, 13 Ağustos 2021’e kadar her gün 10.00 ve 18.00 saatleri arasında meydanlardaki merkezlere gelerek destek alabilecek. Hastalık, engel vs. bir nedenle noktalara gelemeyenler 0224 342 72 19’u arayarak destek alabilecek. Gereken durumda BUSMEK’ten bir uzman rehberin evlerine gelerek kendilerine yüz yüze destek vermeleri sağlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSMEK Tercih Danışma Ve Rehberlik Merkezleri şöyle: “Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi, Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi, Kent Meydanı, Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı, Korupark AVM, Ulu Cami Meydanı, İnegöl Heykel Önü, Yenişehir Şehit Ömer Halis Demir Kültür Merkezi Önü, İznik Eski Hükümet Konağı Önü, Orhangazi Cumhuriyet Meydanı, Karacabey Sığır Meydanı Önü, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı Önü.”

