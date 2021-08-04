Bursaspor, Altınordu kalecisi Erhan Erentürk’le anlaşmaya vardı

Transfer yasağını kaldıran Bursaspor, Altınordu’nun 26 yaşındaki kalecisi Erhan Erentürk’le anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu’nun file bekçisi Erhan Erentürk’le anlaşmaya vardı. Transfer tahtasını kaldırdıktan sonra kadrosunu güçlendirmek adına önemli adımlar atmaya başlayan yeşilbeyazlılar, ikinci transferini de gerçekleştirmiş oldu. 26 yaşındaki kaleci ile el sıkışan Bursaspor’un bu transfer için 3 milyon TL bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Son üç sezondur Altınordu kalesini koruyan Erhan Erentürk, geçen yıl 37 maçta görev yaptı. Bursaspor Kulübü’nün bu transferini yakın zamanda resmen açıklaması bekleniyor.

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