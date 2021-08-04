Yıldırım'da yüzme bilmeyen kalmayacak

Yıldırım Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesine tam destek veriyor. Vakıf Mahallesi’nin ardından Mimar Sinan Mahallesi’nde kurulan ve temizlik, hijyen, bakım, eğitim hizmetlerinin Yıldırım Belediyesi tarafından verildiği havuzda, 613 yaş arası çocuklar yüzme öğreniyor. Salı, çarşamba, Perşembe ve cuma günleri saat 9.0018.00 arasında hizmet verilen Mimar Sinan Yüzme Havuzu’nda toplam 400 öğrenci yüzme eğitimi alıyor.

Yüzme sporunun çocuklar için çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bakanlığımızın ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesini çok değerli buluyor ve elimizden gelen desteği veriyoruz. Yüzme sporu çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimi için çok önemli. Yıldırım Belediyesi olarak Vakıf Mahallesi’nin akabinde Mimar Sinan Mahallesi’nde kurduğumuz havuzla, vakıflardan, sivil toplum kuruluşlarından, Kur'anı kerim kurslarından gelen çocuklarımıza hem yüzme öğretiyoruz hem de yüzme sporunu sevdirmeye çalışıyoruz. 12x20 ebadında ve 125 santim derinliğinde olan havuzlarımızdan toplamda 940 çocuğumuz faydalanıyor. Bütün bakım, hijyen ve işletme hizmetlerini Yıldırım Belediyesi olarak biz yerine getiriyoruz. Çocuklarımızın geleceği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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