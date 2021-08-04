İnegöl'de çıkan orman yangını 1 saatte söndürüldü



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

Esenköy Mahallesi´nde çiftçi Ali A.´nın tarlasında kestiği ağaçlardan biri, enerji nakil hattı teliyle temas etti. Çıkan kıvılcımlar nedeniyle otlar tutuştu, rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çıktığı bölgede incelemede bulunan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "Yangın, bir vatandaşın tapulu arazisinde kestiği ağacın yüksek gerilim hattına temasıyla oluşan kıvılcımla başladı. İhbar üzerine hemen arkadaşlarımız Orman İşletme teşkilatı, mahalleli ve gönüllüler buraya koşup geldiler. Yangını kontrol altına aldık. Şu anda arkadaşlarımız soğutma çalışmalarını yapıyorlar. Ben buradan bir kez daha ülkemizin dört bir tarafında, canla başla orman yangınlarıyla mücadele eden tüm görevlileri kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızdan da özellikle istirhamım, sıcak ve kuru havada mutlaka ve mutlaka tedbirli olmaları, ormanda kesinlikle ateş yakmamaları, ormana yakın yerlerde yaptıkları tarım faaliyetlerinde de yangına sebebiyet verebilecek herhangi bir davranışta bulunmamalarını özellikle istiyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-08-04 16:46:04



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