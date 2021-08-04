Bursaspor Kulübü, Erhan Erentürk transferini resmen açıkladı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, kaleci Erhan Erentürk transferini resmen açıkladı.

Transfer tahtasını kaldırdıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye devam eden TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu kalecisi Erhan Erentürk transferini resmen gerçekleştirdi. Yeşilbeyazlı kulüp, transferi resmi kanallarında da duyurdu. Bursaspor Kulübü, “Başarılı kaleci Erhan Erentürk'ün transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Erhan Erentürk'e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz” mesajıyla birlikte video yayımladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde boy gösteren 26 yaşındaki file bekçisi, Bursaspor’un bu sezonki sloganı ‘Geliyoruz’ yorumunda bulundu.

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