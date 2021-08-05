Mustafakemalpaşa'dan Muğla'ya yardım eli

Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin koordinasyonunda, yardımsever vatandaşların desteği ile hazırlanan yardım TIR'ı orman yangınlarıyla mücadele eden Muğla bölgesindeki ekipler ve mağdur vatandaşlar için yola çıktı.

28 temmuzdan beri orman yangınlarıyla boğuşan bölge için başlatılan yardım seferberliği kısa sürede çığ gibi büyürken başta su olmak üzere acil ve hayati öneme sahip malzemelerden oluşan yardım TIRI, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve Meclis Üyeleri tarafından, Adnan Menderes Meydanı'ndan afet bölgesine uğurlandı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Ülkemizin ciğerleri yanıyor bir nebzede olsa kadirşinas halkımızla beraber başta su olmak üzere ayni yardımları belediyemiz koordinasyonu ile afet bölgesine gönderiyoruz. Sağ olsunlar ilçe halkımız kampanyaya anında cevap vererek destek oldular. Tüm meclis üyelerimizle birlikte parti gözetmeksizin el birliği ile yardımların toplandığı tırımızı gönderdik" dedi.

Yardımların ihtiyaç olduğu sürece devam edeceğini söyleyen Başkan Kanar, "Halkımızın ne kadar yardımsever olduğunu biliyoruz yaraları sarmak için afet bölgesine desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Kanar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlü olduğuna vurgu yaparak yangınların söndürüleceğini biliyoruz. Bir tane yanan yerin bin tane olarak diriltileceğini de biliyoruz. Yangınlar sebebiyle hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Çağrımıza ses vererek dayanışmaya katkı sunan Mustafakemalpaşa halkına yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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