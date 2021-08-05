Bursa’nın halk danslarındaki mozaiği geleceğe nefes için sahne aldı.

Bursa’daki halk dansları toplulukları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ‘Geleceğe Nefes’ için Açık Hava Tiyatrosu’nda bir araya geldi. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’ndaki etkinlik orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve tüm canlılar için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Geleneksel kültürel değerlerin unutulmasını önlemek ve gelecek nesillere sevdirilerek aktarılması amacıyla düzenlenen şölenin ilk gününde, Bursa Mehter, Kılıç Kalkan Folklor ve Turizm Derneği, BUKSEM Uludağ Kültür Sanat Derneği, İnegöl Gençlik Merkezi, Keles Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Rumeli Kültür Gençlik Spor Kulübü ve Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Dansları toplulukları sahne aldı.

Başkan Aktaş’a teşekkür

Durmazlar Makine, Oyak Renault Otomobil Fabrikası, Matlı Holding ve Referans Grubu’nun sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen şölen büyük ilgi gördü. BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Matlı yaptığı açılış konuşmasında, halk dansları şöleninin ülkemizi derinden sarsan, kalbimizi yakan orman yangınlarına denk gelmesini ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına desteğe dönüştürdüklerini belirterek, “Bursa’mızın kültürel zenginliğini gün ışığına çıkartmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla projelendirdiğimiz bu etkinlikle şehrimizdeki bütün halk dansları topluluklarını bir araya getirdik. Yıllardır özlemi çekilen bu buluşma hem halk danslarına hem de ormanlarımızın yeşermesine nefes olacak. Etkinliğin tüm geliri TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geleceğe nefes isimli kampanyasına bağışlanacak.” dedi.

“Etkinliğe katılarak geleceğe nefes olun”

Matlı, Bursalıların 6 Ağustos Cuma günü Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılan kapanış etkinliklerine katılarak, hem halk dansları zenginliğine tanık olmaya hem de orman yangınlarında yok olan alanların yeşillenmesine de katkıda bulunmaya geleceğe nefes olmaya çağırdı. İlk gün etkinliklerine katılan ekiplerin plaketlerini Yıldırım Belediye Başkan Vekili Selim Yolgeçen ile BKSTV Başkanı Özer Matlı verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.