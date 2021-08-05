Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden yangın bölgesine destek

Bursa’dan yangın bölgesine giden 112 ve UMKE ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Muğla'da çıkan orman yangınlarında olumsuz etkilenen görevli ve vatandaşlara destek olması amacıyla 29 Temmuz Perşembe akşamı yola çıkan ve sabaha karşı yangın bölgesine ulaşan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Bölgede şu anda 10 kişiden oluşan 3 ekibin görev yaptığı bilgisini paylaşan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada “ Muğla ilimizde başlayan yangınla mücadele çalışmaları kapsamında ambulanslarıyla birlikte iki 112 ekibi ile 4 kişiden oluşan bir UMKE ekibimizi bölgeye gönderdik. Tüm ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun, tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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