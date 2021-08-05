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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘’Leylek’’ rötarlı restorasyon başladı

İHA

‘’Leylek’’ rötarlı restorasyon başladı

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın leyleklerin yumurtlama dönemi olduğu için ertelettiği tarihi saat kulesindeki restorasyon, “leylek yuvasına dokunmamak” şartıyla başlatıldı. Kulenin tepesindeki onarım ise göç mevsiminde yapılacak. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Yenişehir’de Sultan Abdülhamit döneminde inşa edilen tarihi saat kulesindeki restorasyon çalışmaları başladı. Saat kulesindeki restorasyon çalışmalarıyla ilgili izinlerin Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan bu yılın ocak ayında alındığını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Sonrasında restorasyon işini ihale ettik, ancak ilçemizle özdeşleşen tarihi saat kulemiz gibi her yıl üzerine yuva yapan leyleklerimizin yumurtlama dönemi olduğu için müteahhit firmaya yer teslimi yapamadık” dedi.
Saat kulesinin tepesindeki leylek çiftinin 4 yumurtaları için 34 gün kuluçkaya yattığını, 60 günde de yavrularını yuvadan uçurduğunu anlatan Başkan Davut Aydın, “Bu süreyi geçirdikten sonra yüklenici firmaya bu kez saat kulemizin tepesindeki yuvaya dokunmamak kaydıyla yer teslimi yaptık. Yuvanın olduğu bölümdeki onarım ise leyleklerimizin göç mevsiminde yapılacak. Zarar verilmeden yerinden alınacak yuva, onarım sonrası yine aynı noktaya konulacak” diye konuştu.
Onarımın kapsamı
Başkan Aydın, 1906 yılında inşa edilen, Yunan işgalinde büyük hasar gören ve 1936 yılında da bugünkü haliyle yeniden ayağa kaldırılan Yenişehir Tarihi Saat Kulesi’ndeki restorasyonun kapsamını da şu şekilde anlattı: “Cephe sıvalarının zarar gören bölümleri tamamlanacak. Pencere sövelerinin hasar gören ve kopan bölümleri onarılacak. Demir kapı aslına uygun şekilde değiştirilecek. Yapı zemininde zarar gören mermerler tamamlanacak. Ahşap pencereler zımparaemprenye işlemi sonrası boyanacak. Beton döşemelerin bozulan bölgeleriyle demir korkuluklar ve merdiven basamakları onarılacak. Çelik merdivenler sağlamlaştırılacak ve eksik olan basamaklar tamamlanacak. Var olan ışıklandırma sistemi yenilenecek ve zemin etrafında ışıklandırma yapılacak.”
Antika saat
Taban alanı 22 metrekare, yüksekliği yaklaşık 21 metreyi bulan Yenişehir Saat Kulesi’ndeki çalışmaların bu yılın sonbaharında tamamlanacağını bildiren Başkan Aydın, geçen yıl da Abdülhamid Han'ın yadigârı binadaki antika saatin bakımının yapıldığını ve yeniden çalışır hale getirildiğini hatırlattı. Başkan Aydın, tarihi saat kulesinin Yenişehir Belediyesi’nin logosundaki ana temayı oluşturduğunu belirterek, “Avrupa’daki benzerlerine göre kulemiz gibi, saatimiz de eşsiz bir eser. İşçiliği ve her parçasının zarif dizilimi ile meraklılarının hayran kaldığı bir saat mekanizmasına sahibiz. Özetle ilçemizle özdeşleşen tarihi kulemiz ve saatimiz, bakım ve onarım çalışmalarımızla birlikte Yenişehir’in en önemli simgelerinden biri olmaya devam edecek” dedi.

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