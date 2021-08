Emin Adanur: Bursaspor hepimizin

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanır, transfer engelini kaldırarak verdikleri sözleri tuttuklarına işaret ederek, insanların da oluşan güven ortamının farkında olduğunu dile getirdi. Adanur, "İnsanların oluşan güven ortamındaki mutluluğunu gördük. Bursaspor hepimizin. Herkes gelsin, ortak değerimiz Bursaspor için şahsi ne varsa bir kenara bırakıp omuz omuza mücadele edelim" dedi.

Bursaspor Kulübü 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda basın mensupları ile bir araya gelerek, `Ayağa Kalk Bursa´ Hatıra Forması satışları ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Transfer engelini, 53 günlük bir sürede kaldırdıklarını dile getiren Adanur, Bursaspor için oldukça zorlu bir sürecin yaşandığını dile getirdi.

"YOĞUN BİR SÜREÇ YAŞADIK"

Yoğun bir süreç yaşadıklarını belirten Adanur, "Ödediğimiz rakam sadece nakitte 40 milyon 300 bin liralara geldi, verdiğimiz çek ve senetle 50-55 milyon liraları buldu. O noktada, son tweet´i attığım günü ben biliyorum, Allah biliyor. Yoğun bir süreç yaşadık. 44 dosyayı, dosya dosya anlatmak istiyorum. Geçmişte neler olmuş, neler yapmışız. Bizim adımıza da uzun sürdü. Bütçemiz vardı gelmeden önce, örnek vereyim 80 milyon bir tahta bedeli bekleyip, 20 milyon ile bunu çözmeyi düşünürken; 130 milyon liralık tahta bedeli ve 50-55 milyon lira bunu çözme karşılığı geldi. Yorucu oldu ama keyifliyim. Bursaspor için zor bir işti" dedi.

"BÜYÜK BURSASPOR CAMİASINA SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

10 Ağustos´a kadar devam edecek olan `Ayağa Kalk Bursa´ kampanyasına ilişkin konuşan Adanur, Bursaspor camiasına büyük sorumluluğun düştüğünü ifade etti.

Adanur, "Büyük Bursaspor camiasının üzerine sorumluluk düşüyor. Burada topu kurumlara, kuruluşlara, siyasilere atmak doğru değil, burada önce bizim, büyük Bursaspor camiasının üyelerinin taşını elin altına koyması gerekiyor. Biz bize sahip çıkarsak, dışarıdaki kurumlar, kuruluşlar, siyasiler de bizim, biz aynıyız, hepimiz aynı rengiz, birlikte hareket ediyoruz Bursaspor için. Adım adım gitmemiz gerekiyor, halkanın ilk adımı Bursaspor camiası. 2 günde toplanan rakam 2 milyon 660 bin TL. Hedeflediğim 30-40 milyon TL gibi bir rakam. BTSO Başkanı İbrahim Burkay´ın tavrı olağanüstüydü. Dışarıdan herkes süreci güzel takip etmiş, analiz yapmış. Bizi çok güzel karşıladı. Bursaspor´a özel bir karşılama yaptı, çok özel ilgilendi. `Ne gerekiyorsa yapacağım, buradayım, nerede destek olmamız gerekiyorsa olacağız´ dedi. BTSO, Bursaspor ile beraber. Kendisinin şahsi katkı yapması gerçekten çok önemli. Birçok noktada, birçok insanın gönlüne dokunmuş oluyor. Geçmişte ne yaptıysa, bugün de fazlasını yapmaya söz verdi. Yapacağına da inanıyorum. Birkaç gün içerisinde İbrahim Burkay farkını göreceğiz. Hedeflediğim noktaya doğru kısa bir şekilde gideceğiz" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR, OLUŞAN GÜVEN ORTAMININ FARKINDA"

Kapalı Çarşı esnafını ziyaret eden ve taraftarlar ile de bir araya gelen Adanur, insanların oluşan güven ortamının farkında olduğunu vurguladı.

Herkesin Bursaspor´a katkı sunmak istediğini söyleyen Adanur, "Bizlerin de verdiği bir takım sözler vardı, o sözleri tuttuktan sonra karşılarına çıkabildik. Bursaspor´a yardım isteyebildik, çünkü bugüne kadar ki birçok problemin kaynağı dışarıdan destek gelmemesiydi. `Sen başkansın, yöneticisin, elini taşın altına koymuyorsan ben niye koyayım´ düşüncesi vardı ki bu doğru bir mantık. Biz bu yükümlülüğümüzü yerine getirdikten sonra, insanlara da doğru bir şekilde gösterdikten sonra insanların oluşan güven ortamındaki mutluluğunu gördük. Gittiğimizdeki karşılama, oturduğumuzda hoşgörü, insanların gözünde gördüğümüz mutluluk. Bizim yönetimimiz belki de bu dönem için Bursaspor´un son şansıydı. Sosyal medyada verdiğimiz sözleri sürekli söyledik, ön plana koyduk eğer biz verdiğimiz sözleri tutmasaydık tamamen ciddi bir güvensizlik olacaktı, Bursaspor daha kötü bir noktaya gidebilirdi. Bizim üzerimizde ciddi bir sorumluluk vardı. O yüzden bunların hepsinin, sorumluluklarımızı yerine getirmemizin gururuyla insanların karşısına çıktık. Her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR YERDE BURSASPOR´UN HAKKI YENMEYECEK"

Bursaspor´un haklarını her yerde savunacaklarını kaydeden Adanur, şöyle devam etti;

"Kim olursa olsun, hangi kuruluş olursa olsun hiçbir platformda, hiçbir masada Bursaspor´un hakkı yenmeyecek. Bugüne kadar gösterdiğimiz tavır da bu yönde. Bursaspor´un düştüğü durumu bu şekilde bırakan yönetim olmadık, Bursaspor´un hakkını her makamda savunabileceğimizi gösterdik. Başkan adayıyken bile ben tweet atarken kızıyorlardı ama ben bunu yapmak zorundaydım. Bugün gelinen nokta da görüldü ki bu doğru olan, bugün Bursaspor´un sosyal medya gücü Türkiye´deki hiçbir spor kulübünde yok. Twitter´da kurduğumuz o güzel Bursaspor camiası, hiçbir takımda yok, hiçbir takım da o kadar hızlı reaksiyon gösterilmiyor. Bizde söylediğimiz söz ciddi bir şekilde reaksiyon alıyor. Bu yıl bilginin çok hızlı yayılma gücü var, herhangi bir konu ulusaldaki tüm mecralarda görülüyor. Sosyal medyayı çok doğru kullanıyoruz. Bizim hakkımızı yiyecek kişi bence çok düşünmeli. Zaten yiyemez, yemeyi bile düşünmemeli. Bursaspor, zaten hakları yendiği için bu halde olan bir kulüp."

"ORTAK DEĞERİMİZ BURSASPOR"

Mesele Bursaspor olduğu zaman, şahsi egolarını yerin dibine attığını ve elinden geldiğince barış çubuğu uzatmaya çalıştığını belirten Adanur, "Bursaspor için buradayım, Bursaspor için ne gerekiyorsa onu yapacağım, bugüne kadar da onu yaptığıma inanıyorum. Yaptıklarımla birleştirici, bütünleştirici, bu şehrin en güzel markası Bursaspor ile beraber herkesi bir araya getirmek istiyorum. Kavgaların olmadığı, uzun zamandır herkes mutlu olmak istiyor. Bursaspor benim için her şeyin üzerindedir. Her alanda Bursaspor´u doğru temsil etmeye çalışıyorum. Bursaspor markasına insanların yakınlaşmasını sağlayacak şeyler yapmaya çalışıyorum. Bizim kimseyle bir derdimiz yok. Tekrar bir çağrı yapılması gerekiyorsa tekrar yaparım. Kimsenin kişisel konularını Bursaspor´un ya da bu şehrin üzerinde tutmayacağını düşünüyorum. Kentin tüm dinamiklerinin bu mücadeleye destek olacaklarına inanıyorum, çok güzel bir hava yakalandı. Bursaspor´u hep beraber bir noktaya getirelim, Bursaspor hepimizin. Herkes gelsin, ortak değerimiz Bursaspor için şahsi ne varsa bir kenara bırakıp omuz omuza mücadele edelim" açıklamalarında bulundu.

"DÜNYANIN HER YERİNDE BİZ OLACAĞIZ"

Son olarak Bursaspor futbol okulları konusuna da değinen Adanur, "Futbol okulları ile dünyaya yayılmamızı, o ülkelerde Bursaspor bayrağının dalgalanmasını, dünyanın her dilinde Bursaspor denmesini istiyorum. Biz gerçekten çok büyük bir camiayız. Büyük bir camia olmanın getirdiği sorumluluklar var, bu bizim büyük bir sorumluluğumuz. Her ülkede, dünyanın her yerinde biz olacağız. Hayrettin Gülgüler başkanımıza güveniyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-05 11:04:49



