Bursa’nın renkleri geleceğe nefes oldu

Bursa’daki folklor toplulukları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) işbirliğinde gerçekleştirilen programda ‘Geleceğe Nefes’ için Açık Hava Tiyatrosu’nda bir araya geldi.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’ndaki faaliyet orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için yapılan saygı duruşuyla başladı. Şölenin ilk gününde Bursa Mehter, Kılıç Kalkan Folklor ve Turizm Derneği, BUKSEM Uludağ Kültür Sanat Derneği, İnegöl Gençlik Merkezi, Keles Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Rumeli Kültür Gençlik Spor Kulübü ve Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Dansları toplulukları sahne aldı.

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yaptığı açılış konuşmasında, halk dansları şöleninin ülkemizi derinden sarsan, kalbimizi yakan orman yangınlarına denk gelmesini ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına desteğe dönüştürdüklerini belirterek, “Bursa’mızın kültürel zenginliğini gün ışığına çıkartmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla projelendirdiğimiz bu etkinlikle şehrimizdeki bütün halk dansları topluluklarını bir araya getirdik. Yıllardır özlemi çekilen bu buluşma hem halk danslarına hem de ormanlarımızın yeşermesine nefes olacak. Faaliyetin bütün geliri TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geleceğe nefes isimli kampanyasına bağışlanacak” dedi.

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