Buü Mühendislik Fakültesi akademisyen kataloğu yayında

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyen kataloğu yayınlandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından hazırlanan katalog, farklı kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları konularda alanında uzman akademisyenlere daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Katalogda akademisyenlerin hangi sektörle alakalı hangi konularda uzman oldukları, çalıştıkları projeler, sahip oldukları patentler ve eğitim kariyerleri gibi bilgiler bulunuyor.

Diğer yandan Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) Ekim 2020’de BUÜ akademisyenlerinin kullanımına açıldı. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin kullandığı kurumsal karne performans yönetim modelini temel alan ve uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak geliştirilen AVESİS arayüzüne https://avesis.uludag.edu.tr/ linkinden ulaşılabilir. AVESİS yazılım sistemi ile gerek akademisyenlerin ismini yazarak yayın, proje, patent, uzmanlık alanları, verdiği dersler vb. detaylı özgeçmişine ulaşabilir, gerekse herhangi bir anahtar kelime yazarak bu kelime ile ilgili akademisyenlere, projelere, tezlere, derslere, patentlere vb. ulaşılabilir. Sistemin İngilizce dil desteği de bulunmaktadır.

Diğer Fakülteler için katalog çalışmaları devam etmekte olup, tamamlandığında yayınlanacaktır.

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