Başköy imar planına onay

Nilüfer Belediye Meclisi’nde Başköy imar plânı görüşülerek kabul edildi. 50 hektarlık alanı kapsayan plânla bölgede daha sağlıklı bir yapılaşma alanı oluşturulması hedefleniyor.

Nilüfer Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısını Belediye Başkanı Turgay Erdem Başkanlığı’nda Barış Meclisi’nde yaptı. Gündemdeki konulara geçilmeden önce konuşma yapan Turgay Erdem, Türkiye’de son dönemde yaşanan felâketlerle ilgili üzüntüsünü dile getirerek yaraların bir ân önce sarılması temennisini dile getirdi. “İçimiz kan ağlıyor” diyerek duygularını ifade eden Başkan Erdem, “Çok büyük ormanlık alanları kaybettik. Can kayıplarımız oldu, hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Sadece insanlar değil çok sayıda hayvan da bu felakette hayatını kaybetti. Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız dileriz yaralar kısa sürede sarılır. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak felâket bölgelerine elimizden geldiğince yardım gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz” dedi.

Selden zarar gören ArtvinArhavi ilçesine aynî ve nakdî yardım yapılmasının da karara bağlandığı Nilüfer Belediye Meclisi’nde, Başköy uygulama imar plânı gündeme geldi ve plânın detayları ile ilgili sunum yapıldı. 50 hektarlık alanı kapsayan plânda eğitim sağlık, ibadet, kültürel tesis, belediye hizmet alanı gibi alanlara yer verildi. Bölgenin köy yerleşim alanında, plânlı bir şekilde daha yaşanılabilir, seyrek yapılaşmanın olduğu bir yaşama alanı oluşturmak üzere hazırlanan plan Nilüfer Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi.

Nilüfer Belediye Meclisi, Covid19’a yakalanarak hayatını yitiren Nilüfer Belediyesi zabıta personeli Halil İbrahim Burhan’ın adının yaşatılması için de bir karar aldı. Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey hizmet yerleşkesinde hayata geçirilecek zabıta karakoluna Halil İbrahim Burhan Çevre Karakolu adının verilmesi kararlaştırıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin iki yeni kardeş şehri için de meclisten Başkan Erdem’e yetki verildi. Alınan kararla Bingöl Yayladere Belediyesi ve Bulgaristan Kubrat Belediyesi Nilüfer’in yeni kardeş şehirleri olacak.

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