İnegöl Belediyesporlu 2 sporcu millî takıma seçildi

İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) oryantiring takımı sporcuları Semanur Özdemir ve Sudenaz Külah, Hırvatistan’da yapılacak Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Suneaz Külah, Litvanya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

İnegöl Belediye Spor Kulübünün oryantiring branşına yönelik çalışmaları ve bunun neticesinde elde edilen başarılar meyvesini vermeye devam ediyor. İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring Takımı sporcuları Semanur Özdemir ve Sudenaz Külah, millî takıma seçildi. Başarılı sporcular, ay yıldızlı formayla 2 şampiyonada ülkemizi temsil edecek.

Türkiye Oryantiring Millî Takımı seçmelerinde, İnegöl Belediyespor DOSTUM sporcusu Sudenaz Külah gösterdiği başarıyla milli takım antrenörlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Başarılı sporcu, buradaki performansıyla millî takıma girmeyi başardı. Sudenaz Külah, 1922 Ağustos 2021 tarihlerinde Litvanya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Sudenaz Külah ile birlikte İnegöl Belediyespor adına milli takımlarda ülkemizi temsil edecek bir diğer sporcu ise Semanur Özdemir oldu. Semanur Özdemir ve Sudenaz Külah, 2529 Ağustos 2021 tarihlerinde Hırvatistan’da yapılacak olan Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

İnegöl Belediye Başkanı ve Belediye Spor Kulübü Başkanı Alper Taban, 2 sporcunun milli takıma seçilmesinin ardından bir açıklama yaptı. Başkan Taban, İnegöl Belediye Spor Kulübünün maksadının tam olarak bu olduğuna vurgu yaparak, “İlk kurulduğunda gayesi sporu tabana yaymak, her öğrencinin bir spor branşıyla ilgilenmesini sağlamak ve bu minvalde pek çok branşta millî sporcular yetiştirmek olan kulübümüz, gelinen noktada bu hedefe ulaştığını gösteriyor. Bilhassa bazı branşlarda ciddi başarılar elde ettik. Oryantiring de bunlardan biri. Bizlere bu gururu yaşatan antrenörlerimiz Tarık Şeker ve Hilal Oruç’a teşekkür ediyorum” dedi.

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