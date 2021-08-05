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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi sanatla renklendi Osmangazi sokaklarına estetik dokunuş

İHA

Osmangazi sanatla renklendi Osmangazi sokaklarına estetik dokunuş

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklar ile boş duvar ve trafoları resimler ile süslemeye devam ediyor. Sanatla güzelleşen cadde ve sokaklar, vatandaşların beğenisini kazandı.
Osmangazi’nin cadde ve sokaklarını sanatla buluşturan Osmangazi Belediyesi, ilçenin birçok noktasında görüntü kirliliği oluşturan trafo, boş duvar, cadde ve sokak zeminlerini resimlerle süsledi. İlk olarak Şehreküstü ve Nalbantoğlu mahallelerinde bu projeyi hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, vatandaşlardan gelen olumlu tepki üzerine Kemerçeşme ve Hocaalizade mahallelerinde de zemin boyama çalışması yaptı. Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile ilçenin birçok noktası ressamlar için adeta tuval oldu. Yapılan birbirinden renkli ve güzel resimler ile Osmangazi sokakları açık hava sergisine dönüştü. Duvar ve yer resimleri, başta çocuklar olmak üzere tüm Osmangazililerin beğenisini kazandı. Vatandaşlar çizilen resimler önünde fotoğraf çektirirken, bölge esnafı da bu uygulamadan dolayı büyük mutluluk duydu. Duvarlara birçok obje ve sanatsal resimlerin yanı sıra Bursa için değer taşıyan Osman Gazi, Ahmet Vefik Paşa ve Müzeyyen Senar gibi önemli kişilerin de portreleri çizildi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yürüttükleri çalışmalarla Osmangazi’yi sadece mimari açıdan değil, sanatsal açıdan da güzelleştirdiklerini söyledi. Hayata geçirdikleri uygulama ile vatandaşların günlük yaşamına ve şehrin imajına değer katacak dokunuşlar sağladıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Birçok konuda lider olan Osmangazi, aynı zamanda sanatın da merkezi. Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz’ün hazırladığı proje kapsamında belirlenen noktalar, çizilen resimler ile renkleniyor” dedi.

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