Gülfem, konuşmak istemeyince eski eşi tarafından vuruldu (2) 

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında



'BAŞKASIYLA EVLENECEĞİNİ SÖYLEDİ, KONUŞMAK İSTEMEDİ, VURDUM'

Bursa´da, eski eşi Gülfem Alay'ı (32) tabancayla başı ve karnından vurarak, ağır yaralayan İbrahim S. (45), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim S.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Gülfem´le 2017 yılında evlendik, oğlumuz oldu. 2018 yılında boşanmaya karar verdik. Boşandıktan sonra ben eski eşime geri döndüm. Bir süre sonra yeniden Gülfem´le görüşmek istedim ama o bana başkasıyla evleneceğini söyledi. Olay günü de bunu konuşmak için gittim yanına. Konuşmayı kabul etmeyince vurdum" dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-08-05 13:13:39



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