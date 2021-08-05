Mustafakemalpaşa ormanlarında temizlik seferberliği

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Türkiye’de pek çok farklı noktada başlayan orman yangınları sonrası Mustafakemalpaşa Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle ormanlık alanlarda temizlik seferberliği başlattı.

Başkan Mehmet Kanar’ın talimatıyla belediye ekipleri ormanlık alanlarda yangına sebebiyet verebilecek unsurları temizlemek için çalışma başlatırken, dağ tepe demeden her yer didik didik tarandı. Orman temizleme seferberliğine ilçedeki bazı dernek kuruluşlarına üye olan çok sayıda çevre gönüllüsü de katıldı.

Özellikle son dönemlerde artan can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan orman yangınlarından sonra çalışmalarını hızlandıran ekipler, yangına sebebiyet verebilecek cam kırıkları, çöp ve plastik atıkları toplayarak ormanları muhafaza altına aldı. İlçe genelinde mesire alanları başta olmak üzere ormanlık alanlarda denetimlerin ve temizleme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Orman Bölge Müdürlüğü, Tema Vakfı, Kirmasti Offroad, Akar Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği, Paşa Patileri Derneği ve çevre gönüllüleriyle ormanlara sahip çıktıklarını ifade etti.

Başkan Kanar, “Temizlik ve güvenlik personellerimizle yangınlara sebebiyet verecek faktörlerin önüne geçmek için sahadayız. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım, cam ve izmarit atıklarını yeşil alanlardan uzak tutalım. Sabotaj ve kundaklama eylemlerine karşı acilen güvenlik güçlerimizi haberdar edelim. Orman temizleme seferberliğimiz devam edecek. Destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.