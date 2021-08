Siyez buğdayı ve çörek otunda hasat zamanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dağ ilçelerinin kalkınması maksadıyla yürüttüğü ‘organik siyez buğdayı’ ve çörek otu’ yetiştiriciliği projelerinde yılın ilk hasadı başladı.

Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Orhaneli, Keles ve Büyükorhan’da organik siyez buğdayı ve çörek otu yetiştiriciliğine verdiği desteklerin karşılığını görmeye başladı. Her alanda çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesi Yazıbaşı mahallesinde ‘organik siyez buğdayı’ ve çörek otu’ hasadını başlattı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Osman Mesten, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygün, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Töreninde sonunda Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, çörekotu ayıklama ünitesi tesislerini gezerek üreticilerden bilgi aldı. Daha sonra çörek otu ve siyez buğdayı tarlalarına geçerek hasadı başlatan Başkan Aktaş, traktöre binerek çörek oto sökümü de yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da kaliteli tarım yapılabilmesi için bir dertleri ve heyecanları olduğunu söyledi. Pazarın çok büyük olduğunu, ancak rakiplerinin bir o kadar fazla olduğunu belirten Başkan Aktaş, eski usûllerle tarım yerine günümüz şartlarına uygun üretim yapılması gerektiğini anlattı. Bursa’nın sanayi şehri olduğu kadar tarım ve turizm şehri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’nın tarım ve turizm konusunda müthiş potansiyeli var. 2019’da tarım ihracatı 270 milyon dolarken, geçen sene 350 milyon dolar. Birkaç sene içerisinde milyar dolarları yakalayabiliriz. Bunun için kaliteli üretmeli, iyi pazarlar bulmalı, kaliteli sevk etmeliyiz. TARIM AŞ’yi güçlendirmeye devam ediyoruz. Yüzde 50 hibeli fide fidanlar dağıtıyoruz. Bu sene alım garantili üretimler yaptırıyoruz. Beraberinde gübrelerini de veriyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayileştikçe tarımdan uzaklaştık. Amacımız, tarımdaki değerlerimizi iyi kullanmak” dedi.

“Her geçen sene üretimi artıracağız”

Tarım konusunda ülke ve şehir olarak yapılacak çok işler olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, tarımın gelişmesi için gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını dil getirdi. Sahip olunan potansiyeli değerlendirmeye kararlı olduklarını belirten Başkan Aktaş, “Topraklarımızda potansiyel var. Üretim kabiliyetimiz var. Bunu pazarlayabiliriz. En büyük hedeflerimizden biri Çin pazarı. Eğer oraya girersek Bursa tarımının nasıl değerleneceğini hep birlikte göreceğiz. Kaliteli üreterek iyi pazarlamak zorundayız. Siyez buğdayı konusunda muhtarımız alım fiyatının yükseltilmesini istedi. Geçen sene siyez buğdayın merkezi olan Kastamonu’da 2,5 liradan aldı, biz de 2,5 liradan aldık. Bu sene Kastamonu 3,5 lira açıkladı. Bizler 3,75 liradan alacağız. BESAŞ aracılığıyla bu ürünü alıp üreterek Türkiye’nin dört bir tarafına unlu mamuller gönderiyoruz. Gerek siyez buğdayı gerekse çörek otu konusunda Yazıbaşı mahallesinde potansiyel var. Her geçen sene üretimi arttıracağız. Kırsalda hayatı canlandırmalıyız. İnşallah bereketli, bol alışverişli ve yüksek fiyatlı sene olsun” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Osman Mesten, dağ yöresine yapılan her yatırımın kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Dağ ilçelerinin geleceğinin parlak olduğunu söyleyen Mesten, tarım ve turizm konusunda ciddi çalışmalar yapılacağının altını çizdi. Birkaç yıldır nitelikli tarım ürünlerinde ciddi atılımlar olduğunu belirten Mesten, dağ yöresine ulaşım konusunu da önümüzdeki sene tamamlamış olacaklarını ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygün, çörek otunun çok faydalı bir bitki olduğunu hatırlatarak, Türkiye’den en kaliteli çörek otunun Bursa’da yetiştirildiğini belirtti. Çörek otunun ağırlıklı olarak Uşak, Burdur, Konya, Çorum, Bursa ve Ankara’da üretildiğini anlatan Aygün, geçen sene Bursa’da 139 ton çörek otu üretildiğini ifade etti. Bursa’da geçen sene 101 çeşit üründe organik tarım yapıldığını söyleyen Aygün, 2021 yılında bu sayının 120’ye ulaştığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla organik siyez buğdayı üretiminde de ciddi artış olduğunu aktaran Aygün, çiftçiye desteklerinden ötürü Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Yazıbaşı Muhtarı Muhammer Kılıçarslan, siyez buğdayı ve çörek otu üretimi konusunda aldıkları desteklerden memnun kaldıklarını, çiftçinin bunun karşılığını aldığını söyledi. Geçen sene 12 ton ürettikleri siyez buğdayını bu sene 25 ton civarında ürettiklerini anlatan Kılıçarslan, çörek otunda da güzel mahsul beklediklerini söyledi.

