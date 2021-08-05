İki gün üst üste aynı yerde ikinci yangın

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki gün üst üste aynı bölgede çıkan yangınlar korkuya sebep olurken, ekiplerin ânında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Behram ve Hisaraltı mahallelerinde iki gün üst üste aynı noktada orman yangını çıktı. Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ziraat arazisinde başlayan yangınlar, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. İki gün üst üste neredeyse aynı saatlerde çıkan yangınların ihmal ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.

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