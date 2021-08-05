Teneffüste, marketten çikolata alıp okula dönerken traktörün altında kaldı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde telafi eğitimi alan 7 yaşındaki Rami Abdulcelil, teneffüste gittiği marketten çikolata alıp dönerken traktörün altında kaldı. Ağrı yaralanan Abdulcelil hastanede tedaviye alınırken, kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesinin eskiden belde olan kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı´nda meydana geldi. Ali Şefika Göztepe İlkokulu 1´inci sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Rami Abdulcelil, teneffüste iki arkadaşıyla birlikte okulun karşısındaki markete gitti. Çikolata aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Rami Abdulcelil'e, Mehmet I. (75) yönetimindeki 16 Y 4966 plakalı traktör çarptı. Kazada, traktörün altında kalan Rami Abdulcelil yaralandı. Abdulcelil, sürücü ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Rami Abdulcelil, çağırılan ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, hastaneye gelerek çocuk hakkında bilgi aldı. Durumu ağır olan Rami Abdulcelil, buradaki müdahalesinin ardından Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, traktör sürücüsü Mehmet I. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

2021-08-05 16:08:54



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