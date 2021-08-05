Osmangazi’de su kesintisi

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi ilçesinin Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi 11 Eylül Bulvarı Fuar Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 06.08.2021 tarihinde 13:0019: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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