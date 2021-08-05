Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)- BURSA´da, TIR'ın dorsesindeki 2 Suriyeli kaçak, sürücünün fark edip polise bildirmesiyle yakalandı.
Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv yan sanayi fabrikasına dün gelen 34 ZN 8580 plakalı TIR´ın sürücüsü Kadir G., Gemlik Liman Bölgesi´nden aldığı dorseyi açtığında 2 gencin olduğunu gördü. Sürücü, durumu önce fabrika yönetimine ardından polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler TIR dorsesindeki iki Suriyeli kaçak göçmeni yakaladı. Dorsedeki malzemeler arasından çantaları ile çıkan 2 kaçak göçmen, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. TIR sürücüsü de emniyetteki ifadesinde, dorsenin Gemlik Gümrük Bölgesi´nde olduğunu, kendisine de firmadan dorsenin alınarak Orhangazi´deki fabrikaya getirilmesi gerektiği talimatının verildiğini söyledi. Emniyet Müdürlüğünde tercüman eşliğinde ifadeleri alınan 2 Suriyeli, kendilerinin Cezayirli bir kişi tarafından Bursa´dan Bulgaristan´a götürüleceği vaadi ile dorseye bindirildiklerini, kendisine de 3'er bin lira verdiklerini söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2021-08-05 17:03:00
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