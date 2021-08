Pet şişe getirene tiyatro, dondurma, gazoz bedava

Bursa'nın Gürsu Belediyesi, çocuklara çevre şuuru aşılamak için örnek bir projeye imza attı. Çocukların sokaktan toplayıp getirdiği geri dönüşümü mümkün atıklar karşılığında tiyatro bileti ve dondurma veren belediye, çocukları hem eğitti, hem de eğlendirdi.

Daha temiz bir dünya, daha yaşanabilir bir çevre için ‘Her yerde sahne, her yerde sanat’ sloganıyla harekete geçen Gürsu Belediyesi, ilçenin belirli park, bahçe ve meydanlarına kurduğu sahnelerle güldürüp eğlendirirken, diğer yandan da eğitiyor. Çocuklar, geri dönüştürülebilir atık getirerek kazandıkları biletlerle hem tiyatro oyununu izliyor, hem de oyunu izlerken dondurma yeyip gazoz içebiliyor.

Çocuklara çevre şuuru aşılanması hedeflenirken, atık getirip bilet alan her çocuk için Tema Vakfı’na 10 liralık bağış yapılıyor. Böylece yeni nesle daha temiz ve yeşil bir doğa bırakılmaya çalışılıyor.

Daha temiz ve daha yeşil bir dünya için farklı çalışmalara imza atan ve bu konuda yenilikler getiren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Her yer sahne, her yer sanat sloganı kapsamında yaptığımız tiyatro gösterisinde çocuklara tiyatroyla geri dönüşümü öğretmek istiyoruz. Çocuklara evlerdeki bütün atıkların çöp olmadığını, bir çoğunun geri dönüştürülerek ülkemize katkı sağlayacağını öğretiyoruz. Bunu her mahallemizde yaparak minik yavrularımızı ve ailelerini özellikle sıfır atık konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Tabii bu aşamada tiyatro izlemeye gelen çocuklarımıza farklı ikramlarımız oluyor. Dondurma ve pamuk şekeri ikram ederek çocuklarımızın gönlünü almış oluyoruz. Bilet kazanan her çocuğumuz için Tema'ya 10 lira bağışlayarak fidan sahibi yapıyoruz. Günümüzde orman yangınlarıyla ülkemizin ciğerleri yanıyor. Bu proje kapsamında minik yavrularımıza hem geri dönüşümü öğretiyor, hem de çevre şuuru aşılıyoruz” ifadeleriyle anlattı.

