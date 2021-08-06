Bursa’nın hanları hikâye dolu

Bursa’da 2021 yılını “Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı” ilân eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıla özel olarak “Bursa’nın Hanları Hikâye Yarışması” düzenleniyor.

Şehrin kültürsanat hayatına önemli katkılar sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı “Bursa’nın Hanları Hikâye Yarışması” düzenliyor. Tarihî dokusu ile göz dolduran Bursa’nın hanlar bölgesine dikkati çekmek için düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi 28 Ekim 2021 olarak belirlendi. Herkesin bir hikâye ile başvurabileceği yarışmada, gönderilen hikâyelerin; Bursa’daki hanlar bölgesinde geçmesi veya hanlar bölgesini konu edinmesi gerekiyor. Sayfa sınırlaması olmayan yarışmaya gönderilen hikâyelerin daha önceden herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olması da gerekiyor.

17 bin TL ödül

Birincinin 6.000, ikincinin 5.000 ve üçüncünün 4.000 TL ile ödüllendirileceği yarışmada 2 kişiye de 1.000’er TL teşvik ödülü verilecek. Yarışmaya gönderilen hikâyelerden uygun görülenler, hazırlanacak kitap içinde yer alacak. Seçici Kurul’un Prof. Dr. Nesrin Karaca, Prof. Dr. Ersin Gülsoy, Hasan Erdem, Aykut Ertuğrul, Mukadder Gemici ve Merve Sevde Selvi’den oluştuğu yarışmaya başvurular; Tayyare Kültür Merkezi, Atatürk Caddesi, Uçak Sokak, No: 1, Osmangazi / Bursa adresine şahsen veya posta/kargo yoluyla yapılacak. Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi www.bursa.bel.tr internet adresinin duyurular kısmından veya 0224 716 37 76 numaralı telefondan alınabilecek.

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