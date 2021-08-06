BUÜ’lü öğrencilerden olimpiyat başarısı

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BUÜ’lü millî sporcu öğrenciler Eray Şamdan ve Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kazandıkları madalyalarla üniversite tarihine geçti.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ülkemize gümüş ve bronz madalya getiren Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencisi millî sporcular Eray Şamdan ve Hatice Kübra İlgün, Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan ilk sporcu öğrenciler olarak bir ilke imza attı ve Bursa Uludağ Üniversitesi tarihine geçti.

Karate erkekler kumite 67 kilo finalinde Fransız rakibi Steven Da Costa ile karşılaşan Eray Şamdan, müsabaka sonucunda ikincilik (gümüş) madalyasının sahibi oldu. Karate, olimpiyat oyunlarına Tokyo 2020 ile birlikte dâhil edilmişti. Eray Şamdan, olimpiyatlarda Türkiye’ye madalya getiren ilk erkek milli karate sporcusu oldu.

Taekwondo bayanlar 57 kilo finalinde Hatice Kübra İlgün, Mülteci Olimpiyat Takımı’ndan Kimia Alizadeh karşısında aldığı galibiyetle üçüncülük (bronz) madalyasının sahibi oldu.

Millî sporcu öğrencilerimizden Eray Şamdan ve Hatice Kübra İlgün 2017 yılında Üniversiteler Dünya Şampiyonalarında altın madalya alarak üniversitemizi 150 üniversite arasında en başarılı üniversite ligine taşımada katkı sağlamışlardı.

BUÜ’lü öğrencilerin tarihi olimpiyat başarısı hakkında konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Öğrencilerimizin maçlarını heyecanla izledim. Her biriyle gurur duydum. Ülkemize ve üniversitemize bu gururu yaşattıkları için öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam edeceğine inancımı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

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