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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor cephesinden transfer gündemine yönelik açıklamalar geldi

İHA

Bursaspor cephesinden transfer gündemine yönelik açıklamalar geldi

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler, yoğun transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, gündemle alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak kamp sürecini değerlendiren İşler, “Kamp çalışmalarımız biliyorsunuz Afyon etabıyla başladı. Yaklaşık 10 gün sürdü. Orada bir Ukrayna temsilcisiyle hazırlık maçı oynadık. Akabinde Bolu kampımızla start verdik. Orada da çok yoğun ve güzel bir kamp geçirdik. Çarşamba itibariyle de Bursa’da çalışmalarımız başladı. Biliyorsunuz haftaya lig başlıyor. Kadromuz şu an için yeni transferle birlikte 30 kişi tabii gelecek transferlerimiz var. Transfer ekibimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah bu sayıları sezon başladığında dördü kaleci olmak üzere 2628’lere düşüreceğiz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor.” dedi. Tamer İşler yeni transferler hakkında ise şunları söyledi: “Teknik kadromuzun belirlediği eksik yerlere stoper biliyorsunuz Luka’yla anlaştık Hırvat oyuncu, kaleci pozisyonunda Altınordu’nun başarılı kalecisi Erhan’la anlaştık. Hasan da bugün yarın kampa katılacak o da Süper Lig transferimiz oldu. İnşallah yoğun transfer çalışmalarımızın devamı gelecek.”
Namık Alasgarov transfer girişiminde neler yaşandı?
Namık Alasgarov ile ilgili de konuşan Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler şunları söyledi: “Namık hakkında da biraz konuşmak gerekli. Namık bizim istediğimiz bir oyuncuydu. Azerbaycan’ın iyi oyuncularından bir tanesi. Şampiyonlar Ligi oynadı. Maalesef biz oyuncuyla Bursa’da bir menajer üzerinden görüştük. Bu bizim aslında istediğimiz bir oyuncuydu o durum şöyle gerçekleştirmiş. Daha sonra biz araştırdık bu olayı. Azerbaycan menajeri İstanbul’da bir menajere yetkiyi veriyor. O da bir Bursalı menajer firmasına yetkiyi aktarıyor. O bize ulaşıyor biz rakam soruyoruz. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Biz kendilerini davet ediyoruz ancak masa başında rakamlar değişiyor. Bizi üzen taraf burası. Bursaspor’un malum bu seviyelere gelmesinde en büyük etken menajer oyunları. Maalesef ben göreve geldiğimden beri Bursaspor’u çok seviyoruz diyen menajerler genelde bizi üzüyor. Biz de bu transferi bitmek üzereyken askıya aldık.”
“Bursaspor’un 1 lira dahi çöpe atılacak parası yok”
İşler şöyle devam etti: “Ekip liderimiz Emin Adanur ile de bunu paylaşarak şüphelerimizi dile getirdik. Transferi askıya aldık. Daha sonra biz Azerbaycan menajeriyle de birebir temaslarımızı sürdürdük. Bugün de gerekli görüşmeleri yapacağız bu transfer bitmiş değil. Yaklaşık 150200 bin Euro rakam aşağıya geldi. Bursaspor’un bundan sonra menajerlere verecek 5 kuruş parası yok. Biz göreve geldiğimizden beri şeffaflık diyoruz. Şeffaflık adı altında menajerlere de bunu anlatıyoruz. Fatura kesmeleri gerektiğini söylüyoruz. Hepsi farklı bakıyor. Bursaspor’un 1 lira dahi çöpe atılacak parası yok. Dönem öyle bir dönem biliyorsunuz bir kampanyamız var bir sorumluluğumuz var. Maalesef Bursaspor’a gelen kişi profesyonel olsun, alacağı parayı söylesin. Bursaspor’u taraftarımız seviyor bize taraftarımız yetiyor. Onlar gönülden bağlı, karşılıksız sevgileri. Başka kimsenin sevmesine gerek yok.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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