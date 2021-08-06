Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı, sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegölAlanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Görkem Demir(21) yönetimindeki 16 UN 174 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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