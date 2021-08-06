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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da artık her işin ‘BİKO’layı var

İHA

Bursa’da artık her işin ‘BİKO’layı var

Bursa Büyükşehir Belediyesi, iş arayanlarla personel arayan işletmeleri bir çatı altında buluşturmak hedefiyle Türkiye’deki en kapsamlı istihdam projesi olan Bursa Kariyer ve İstihdam Ofisi’ni (BİKO) hizmete açtı.
Büyükşehir Belediyesi, iş dünyasına ve iş arayanlara ekonomik anlamda destek olabilecek projeleri hayata geçiriyor. Millî istihdam seferberliği doğrultusunda her sene iş arayanlarla işverenleri ‘İnsan Kaynakları ve İstihdam Günleri’nde bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki en kapsamlı istihdam projesi olan BİKO’yu hizmete sunmaya başladı. İhtiyaçlar çerçevesinde eğitim fırsatı da sunacak olan BİKO, bire bir yapılan iş görüşmeleri ile iş arayan kişileri doğru iş yerlerine ve doğru işlere yerleştirmeyi hedefliyor. Başta lise ve üniversite öğrencilerinin, doğru meslek ve staj yerleri seçmesine destek olacak ofisler, mesleklerini belirlemelerinde rehberlik edecek ve seçtikleri mesleklerin ihtiyaç duyduğu nitelik, yeterlilik ve yetkinliklere ulaşmasını sağlayacak. BİKO fırsatlarından yararlanmak isteyenler Atatürk Kongre Kültür Merkezi Batı girişi kısmındaki ofise uğrayabilir, ya da biko.bursa.bel.tr adresinden bilgi edinebilir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen BİKO projesinin tanıtım toplantısı, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Ahmet Kılıç, Refik Özen ve Atilla Ödünç, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TBB Yönetim Kurulu üyesi Özer Matlı, BESOB Başkanı Arif Tak, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, iş dünyası, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve firma temsilcileri katıldı.
“İstihdam için müthiş potansiyelimiz var”
BİKO tanıtım filmi gösterimiyle başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın kadim bir şehir olduğunu ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Geçmişten günümüze Bursa’nın ticaretin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, bugün de sanayi ve teknoloji uyumunu başaran dünyanın sayılı şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye’nin büyümesinde Bursa’nın öncü rol üstlendiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda ekonomi başlığını düşünüyoruz. Bursa bünyesindeki tüm sektörler ve kurumlarla sürekli irtibat halindeyiz. Türkiye’nin üçüncü büyük ihracatçı kentiyiz. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yakınlığımız var. Bursa, yüzde 8’in altındaki işsizlik oranıyla Türkiye’de örnek konumda bulunuyor. 17 sanayi bölgemiz ve 1 adet serbest bölgemiz bulunuyor. Yeni hazırlanacak sanayi bölgeleriyle beraber potansiyelimiz daha da artacak. İhracat fazlası veren şehiriz. Sahip olduğu güçlü ekonomik dinamizmi geliştirmenin amacındayız. Yükselişimizi nitelikli iş gücüyle sağlayabiliriz. Şehir olarak 3.1 milyonu aşan bir nüfusumuz var. Şehrin yüzde 65’i 3 merkez ilçede yaşıyor. Nüfusun yüzde 30’u ise 2039 yaş aralığında bulunuyor. İstihdam için müthiş potansiyelimiz var” dedi.
Bu nüfus yoğunluğu içerisinde birilerinin iş aradığını, birilerinin de istediği vasıfta eleman aradığını dile getiren Başkan Aktaş, bu ihtiyaçlardan hareketle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tarafları kurumsal çatı altında buluşturmayı hedeflediğini anlattı. Alinur Aktaş, “Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi’ni (BİKO) teşekkül ettirdik. Konusunda deneyimli arkadaşlarla ve elimizdeki BİNTED gücünü de kullanarak şehirdeki bütün potansiyeli değerlendireceğiz. İş arayanlarla işverenlerin buluşması için aracılık edeceğiz. BİKO akademik çalışmalarla da Bursa’nın sektörel, mesleki, sayısal işgücü ihtiyacını belirleyerek, bu ihtiyaçlar çerçevesinde iş arayanlara eğitim ve istihdam ortamı sağlayacak, işverenleri de nitelikli işgücü ile buluşturacak. BİKO, özellikle doğru, nitelikli işgücünü uygun işyerleriyle buluşturmak adına çalışmalar yapacak. Birebir yapılan iş görüşmeleri ile iş arayan kişileri doğru işyerlerine ve doğru işlere yerleştirmeyi hedefliyoruz. İşyerlerinin kültürlerini, sektör bilgilerini, meslek tanıtımlarını iş arayanlara aktaracağız. Uzman eğitmenleri adaylarla buluşturarak nitelikli personel kimliğini adaylara katmak için çalışacağız. BİKO ofislerinin, farklı ilçelerimizde de hizmet vermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda BİKO hizmetimizi Tır ve mobil araçlarımızla şehrimizin farklı noktalarına taşıyacağız” diye konuştu.
“Artık Bursa’da her işin bir kolayı var”
Bursa’nın sahip olduğu zengin envanterin doğru şekilde yönlendirilmesi gerektiğini anlatan Başkan Aktaş, “Şehir ekonomisine yön veren BTSO, BESOB, Ticaret Borsası ve İşkur gibi kurum ve kuruluşlarımız da projemizin en büyük destekçisi. Çünkü bu Bursa’nın projesidir. Destek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Artık Bursa’da her işin bir kolayı var. Personel arayan işletmeler, KOBİ'ler, esnafımız ve iş arayanlar projemizin imkânlarından ücretsiz olarak yararlanacak. İstihdam ve kariyer ofisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, güçlü sektörlere ev sahipliği yapan Bursa’nın ülke ekonomi her dönemde ciddi katkılar sunduğunu hatırlattı. Bu zenginliğe nitelikli iş gücüne sahip olmanın büyük katkı sunduğunu anlatan Canbolat, “İşveren ile çalışanları buluşturmayı yıllardır İşkur marifetiyle yürütüyoruz. Birçok sektöre bu anlamda ciddi katkılar sunuldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi de her zaman sosyal belediyecilik yönünü her zaman ön palana çıkarmıştır. Vatandaşlara yönelik hazırlanan BİKO projesinin tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa’nın geçmişten günümüze üretimin merkezi olduğunu ifade ederek, “Ülke olarak bir kısır döngüyü yaşıyoruz. Sanayiciler eleman bulmakta zorlandığını söylerken, diğer taraftan iş arayan genç bir kaynağımız var. Bunları buluşmakta ülke olarak zorlanıyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesini önemsiyorum. İki tarafa da büyük fayda sağlayacaktır” dedi.
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, hayata geçirilen projenin ücretsiz olarak hizmet vermesinin işverene de büyük katkı sağlayacağını belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Bursa’nın çok güçlü bir şehir olduğunu anlatan Matlı, şehrin kültür ve ekonomik konfor anlamında gelişimine katkı sunan her türlü projeye destek olacaklarını belirtti.
Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve protokol tarafından açılış kurdelesi kesilerek BİKO hizmet vermeye başladı. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra Atatürk Kongre Kültür Merkezi Batı giriş kısmında açılan BİKO ofislerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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